A última fase da Jornada Alvinegra chegou! Com o olhar para o Futuro Glorioso, Botafogo e Reebok apresentam o uniforme III para a temporada 2024/25! A inovadora camisa branca estreia na partida deste sábado (21), contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A peça está à venda nas lojas físicas da Botafogo Store e também nos sites: www.reebok.com.br/botafogo e store.botafogo.com.br

Inspirado na linha do tempo para lançar a coleção 2024/25, o Botafogo iniciou a JORNADA ALVINEGRA honrando o passado com apaixonante camisa listrada. Logo em sequência, viveu o presente com a potente camisa preta e agora convoca os seus torcedores para criar o futuro. No terceiro ato da campanha, o Clube e a Reebok projetaram o Uniforme Branco com uma ideia futurista. Afinal, o Mais Tradicional também é o Clube do futuro!

"Falar do Botafogo é falar sobre tradição, mas não podemos esquecer que estamos aqui para construir o futuro. Hoje o nosso Clube representa uma nova era para o futebol brasileiro, é referência em inovação e se prepara para os novos tempos. Norteado por esses valores, que são de grande importância para o John, nossas equipes de Branding, Comunicação e Marketing desenvolveram um uniforme que visa se conectar com a expectativa por um futuro ainda mais glorioso. Tenho certeza que o torcedor alvinegro que compartilha dessa mesma energia vai se sentir, mais uma vez, representado", declarou o CEO Thairo Arruda.

"Para nós, da Reebok, é um orgulho continuar essa jornada ao lado do Botafogo, especialmente em um momento tão significativo para a construção do futuro do clube. O lançamento do uniforme III reflete nosso compromisso em unir inovação e tradição, com um design que conversa com a história do clube e, ao mesmo tempo, aponta para novas conquistas. Estamos confiantes de que o torcedor vai se identificar com essa camisa", afirmou Camila Pinheiro, Gerente de MKT da Reebok.

UNIFORME THIRD - CRIAR O FUTURO

Desenvolvida com tecido exclusivo e tecnológico, a camisa apresenta um grafismo dominado pela mandala futurista, que representa o caminho que o Botafogo tem pela frente. O novo uniforme do Glorioso possui uma Gola C, com pequeno decote. Fonte e números foram desenvolvidos, também com exclusividade, pela equipe de Branding do Clube. Outro detalhe que o torcedor vai encontrar na camisa é o selo com os dizeres "O Futuro é Glorioso" na altura da nuca.