Os benefícios do exercício funcional para prevenção de lesões

Os exercícios funcionais ganharam destaque no mundo do fitness e da reabilitação devido aos seus benefícios comprovados na prevenção de lesões. Diferentes dos regimes tradicionais de treinamento que focam apenas em pontos específicos, os exercícios funcionais visam melhorar a eficiência do corpo em movimentos naturais e cotidianos, além de promover uma vida mais saudável e ativa.

Confira abaixo cinco benefícios que a prática do treino funcional realizada com a metodologia dos Studios Kore, que oferece uma experiência que combina mente, música e movimento, para prever lesões musculares.

Melhora da Estabilidade do Core: Exercícios funcionais frequentemente envolvem o core (músculos do tronco), promovendo uma base estável para os movimentos. Um núcleo forte e estável reduz a sobrecarga nas articulações e diminui o risco de lesões na parte inferior das costas e no quadril.

Aumento da Coordenação e Equilíbrio: Trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo e realizar movimentos complexos, melhorando a coordenação e o equilíbrio. Isso é crucial para prevenir lesões, especialmente em atividades que desativem movimentos rápidos e mudanças de direção

Desenvolvimento da Força Funcional: Ao invés de foco em músculos isolados, os exercícios funcionais fortalecem a cadeia cinética completa. Isso resulta em uma força mais equilibrada e aplicada, variando a probabilidade de compensações que podem levar a lesões.

Promoção da Flexibilidade e Mobilidade: Muitas atividades funcionais envolvem uma gama completa de movimento das articulações, promovendo a flexibilidade e a mobilidade. Manter as articulações móveis e os movimentos flexíveis é essencial para a prevenção de lesões.

Redução de Desequilíbrios Musculares: Exercícios funcionais ajudam a identificar e corrigir desequilíbrios musculares, que são uma causa comum de lesões. Trabalhar o corpo de maneira holística reduz a probabilidade de um grupo muscular sobrecarregue outros.