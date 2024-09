Tênis: você sabe quais são os modelos para cada atividade esportiva?

O uso de tênis apropriados para atividades físicas é fundamental para garantir não apenas o conforto, mas também a saúde e o desempenho durante a prática de exercícios, como andar e correr. A escolha do calçado correto pode prevenir lesões, melhorar a eficiência dos movimentos e contribuir para uma experiência mais prazerosa e eficaz.

Tênis apropriados para atividades físicas são projetados para fornecer suporte e amortecimento adequados. Quando você caminha ou corre, o impacto sobre os pés e as articulações é significativo. Calçados inadequados podem aumentar o risco de lesões, como entorses, fraturas por estresse, tendinites e outras condições. Tênis com bom amortecimento ajudam a absorver e distribuir o impacto, reduzindo a pressão sobre os joelhos, quadris e coluna vertebral.

Cada tipo de atividade física exige um tipo específico de suporte. Por exemplo, corredores necessitam de tênis que ofereçam estabilidade e controle de movimento para evitar o sobrecarregamento das articulações. Já para caminhadas, a ênfase pode estar em conforto e suporte ao arco do pé. Tênis inadequados podem levar a uma postura incorreta e à sobrecarga dos músculos e tendões.

Para o médico ortopedista Cleber Furlan, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), é preciso desmistificar que o tênis confortável também tem que ser bonito. “Como é um tênis que se usa para uma caminhada ou competições de curta distância, de cinco, dez quilômetros, a maior necessidade é o conforto”.

E é justamente o conforto uma das razões mais importantes para se escolher os tênis certos. Tênis bem-ajustados e com bom suporte ajudam a prevenir bolhas, calos e outros desconfortos que podem desmotivar a prática regular de atividades físicas. Um bom ajuste também evita que os pés fiquem excessivamente cansados ou doloridos, permitindo que se mantenha um ritmo constante e prolongado.

Furlan explica que há diferentes tipos de pés e diversas formas como eles se apoiam no chão. E eles são formados por diversas articulações, ligamentos, estruturas sinoviais, estruturas como o arco plantar, que são formas de contenção de toda a anatomia do pé. “Se a gente pensar que o pé é um pneu, a gente vai ter também uma ideia de que esse pneu gasta”.

Por isso, com o passar do tempo, e do uso, os tênis vão perdendo suas propriedades elásticas, se deformando, se desgastando e perdendo a capacidade de absorção de impacto. Para o médico ortopedista, o calçado pode durar em torno de 500 a 750 quilômetros de uso. “Outro fator que influencia na duração é se você costuma lavá-los com frequência, usar a máquina de lavar, usar produtos químicos, secar na secadora; tudo isso pode deformar os tênis, diminuindo sua durabilidade”, afirma Furlan.

O melhor calçado é aquele que traz conforto e que seja adequado à proposta de exercício que você vai fazer. “Se o objetivo é só beleza, use um tênis para passear, não precisa de todas essas preocupações. Se vai praticar caminhada, é diferente daquele de competição. Se vai correr, não pode ser um tênis que se use, por exemplo, em uma atividade como um crossfit, pois eles não têm as estruturas de resistência para os movimentos daquele esporte”, explica Cleber Furlan.

Tênis inadequados podem contribuir para problemas de saúde a longo prazo, como deformidades nos pés e problemas posturais. Tênis que não oferecem suporte adequado podem agravar condições naturais, como pés planos, levando a deformidades como joanetes, e que afetam não só a saúde dos pés, mas também a biomecânica geral do corpo.

Em resumo, investir em tênis apropriados para as atividades físicas é essencial para manter a saúde e maximizar o desempenho. É recomendável consultar um especialista, como um ortopedista, ou um especialista em calçados esportivos para escolher o modelo que melhor se adapta às necessidades específicas. Lembre-se: um bom par de tênis é um investimento em saúde e em bem-estar a longo prazo.