Tayana Medeiros conquista ouro e bate recorde no halterofilismo em Paris 2024

(Foto: Ana Patrícia de Almeida/CPB)





A carioca Tayana Medeiros, 31, conquistou neste domingo, 8, a medalha de ouro na categoria até 86kg do halterofilismo nos Jogos Paralímpicos de Paris. Ela levantou 156kg, bateu o recorde paralímpico e ganhou sua primeira medalha no megaevento. O halterofilismo é uma das modalidades que fecha o programa desta edição dos Jogos neste domingo.

Tayana tinha como melhor levantamento 147kg nas três primeiras tentativas. Mas na quarta tentativa conseguiu levantar 156kg e ultrapassar a chinesa Feifei Zheng, que havia levantado 155kg e ficou com a prata. O bronze ficou com a chilena Marion Alejandra Serrano, com a marca de 134kg.

A atleta teve ótimos resultados recentes. Ganhou o ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023; a prata na equipe feminina no Mundial de Dubai 2023; a prata na Copa do Mundo de Dubai 2022, e outra prata por equipes mistas na etapa de Tbilisi da Copa do Mundo 2021.

Tayana é nascida e criada no Morro da Fé, uma das favelas do Complexo da Penha, no Rio. Ela nasceu com uma doença chamada artrogripose, que comprometeu o movimento de suas pernas. Conheceu o halterofilismo depois de um evento da modalidade antes dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e se apaixonou pelo esporte.

Essa foi a quarta medalha do Brasil no halterofilismo em Paris 2024. Mariana D’Andrea foi ouro na categoria até 73kg, Lara Lima bronze na categoria até 41kg, e Maria Fátima de Castro bronze na categoria até 67kg.

Com informações do CPB