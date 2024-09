Carol Santiago conquista 10ª medalha, e Brasil perde para Argentina no futebol de cegos

Maior medalhista de ouro brasileira em Jogos Paralímpicos, Carol Santiago se despediu das piscinas em Paris com uma medalha de prata na Arena La Défense, sua décima no total. Agora, a pernambucana tem seis ouros, três pratas e um bronze em Jogos Paralímpicos, quinta atleta com mais pódios na história do país, atrás de Daniel Dias (27), André Brasil (14), Clodoaldo Silva(14) e Ádria Santos (13).

No futebol de cegos, o Brasil empatou sem gols com a Argentina e foi eliminado nos pênaltis. Agora, a seleção pentacampeã paralímpica vai disputar o bronze contra a Colômbia.

Além de Carol, o Brasil conquistou mais quatro medalhas. A natação teve outras duas pratas com Talisson Glock e Cecília Araújo. O goalball masculino venceu a China e levou o bronze. Na estreia do judô, a potiguar Rosicleide Andrade conquistou a primeira medalha para o judô brasileiro em Paris.

Atletismo

A velocista acreana Jerusa Geber se classificou para a final dos 200m da classe T11 (deficiências visuais). Ela venceu sua bateria com o tempo de 25s, o terceiro melhor no geral. A potiguar Thalita Simplício, com 25s70, e a paranaense Lorena Spoladore, com 26s02, ficaram fora da decisão.

Nos 400m da classe T54 (competem em cadeiras de rodas), a paulista Jéssica Giacomelli terminou em 10ª na classificação geral, com o tempo de 56s29, e ficou fora da final.

Na final do arremesso de peso da classe F35 (paralisados cerebrais para andantes), a alagoana Marivana Oliveira acabou na oitava colocação. Ela lançou para 7,94m. O ouro foi para a ucraniana Mariiva Pomazan, com 12,75m.

A carioca Julyana Cristina terminou na sexta colocação no arremesso de peso da classe F57 (competem em cadeiras de rodas). Ela arremessou para 9,61m. O ouro ficou com a argelina Safia Djelal, que marcou 11,56m.

O paulista Alessandro Rodrigo da Silva ficou na quinta colocação no lançamento de disco da classe F11 (deficiências visuais). Seu melhor lançamento foi de 38,84m. O ouro ficou com o italiano Oney Tapia, com a marca de 41,92m. Alessandro é bicampeão paralímpico na prova, no Rio 2016 e Tóquio 2020.

A maranhense Rayane Soares se classificou para a final dos 400m T13 (para atletas com deficiência visual). A prova final acontece no sábado, 7.

Natação

O catarinense Talisson Glock conquistou a medalha de prata nos 100m livre S6 (limitação físico-motora) com o tempo de 1min05s27. O ouro foi para o italiano Antonio Fantin, com o tempo de 1min03s12, novo recorde paralímpico. O bronze ficou com o francês Laurent Chardard, com o tempo de 1min05s28.

Na mesma prova, fluminense Daniel Xavier Mendes terminou em 6º lugar, com o tempo de 1min07s58.

Carol Santiago se despediu das piscinas com mais uma medalha, na Arena La Défense, ao terminar em segundo lugar nos 100m peito SB12, com o tempo de 1min15s62. O ouro ficou com a alemã Elena Krawzow, que fez 1min12s54, novoo recorde mundial. O bronze ficou com a chinesa Jietong Zheng, com 1min20s03.

Em Paris 2024, Carol Santiago ganhou três ouros: 50m livre S13, 100m livre S12 e 100m costas S12, além da prata nos 4x100m livre misto 49 pontos. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, a nadadora ganhou cinco medalhas: foi ouro nos 50m e 100m livre, e nos 100m peito, além de prata no revezamento 4x100m livre misto 49 pontos, e bronze nos 100m costas.

Outra brasileira envolvida na disputa dos 100m peito, a paulista Raquel Viel fez o tempo de 1min33s10 e ficou fora da decisão.

A potiguar Cecília Araújo, tricampeã mundial nos 50m livre da classe S8 (limitação físico-motora), conquistou a medalha de prata com o tempo de 30s31. O ouro ficou com a britânica Alice Tai, que fez 29s91. Viktoriia Ishchiulova, dos Atletas Paralímpicos Neutros (NPA), conquistou o bronze.

Outra brasileira nesta prova, a paranaense Vitória Ribeiro terminou a distância em 33s51, na 11ª posição, e ficou fora da decisão.

Outro brasileiro envolvido na disputa, o paulista Gabriel Melone, ficou em 10⁰ (1min11s75) e não avançou à decisão.

O paulista Lucas Mozela nadou os 200m medley da classe S9 (limitações físico-motoras) em 2min25s01, o décimo tempo das eliminatórias, e ficou fora da decisão.

A equipe de revezamento do Brasil ficou em 4º lugar nos 4×50 medley 20 pontos com o tempo de 2min37s91. Samuel de Oliveira abriu o revezamento, seguido por Roberto Rodriguez, Mayara Petzold e Lídia Cruz. O ouro ficou com a China (2min24s83), a prata com os Estados Unidos (2min31s01) e o bronze com a Ucrânia (2min31s53).

Futebol de cegos

A Seleção Brasileira de futebol de cegos empatou por 0 a 0 com a Argentina na semifinal e perdeu nos pênaltis por 4 a 3. Agora, o Brasil disputará o bronze contra a Colômbia. A seleção é pentacampeã e nunca perdeu uma partida nos Jogos Paralímpicos. França e Argentina disputam o ouro.

“Foi um jogo muito duro, né? A gente pegou o atual campeão mundial, sabia que era um jogo muito difícil. Eles fizeram uma primeira fase muito boa, mas eles vieram crescendo e tem um menino com transição muito rápida. A grama estava um pouco molhada, não é desculpa. Mas é um clássico. Não queria perder. E agora vem a disputa pelo terceiro lugar”, disse o técnico Fábio Vasconcelos.

Goalball

A Seleção Brasileira masculina de goalball conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris. O Brasil venceu a China por 5 a 3, na disputa pelo terceiro lugar no Centro de Convenções da Porta de Versailles.

É a quarta medalha paralímpica do Brasil no goalball masculino, a quarta seguida e a segunda de bronze. O país foi prata em Londres 2012, bronze no Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020.

A Seleção Brasileira feminina de goalball perdeu para a China por 6 a 0na disputa pelo bronze no Centro de Convenções da Porta de Versailles.

Judô

A potiguar Rosicleide Andrade conquistou a primeira medalha para o judô brasileiro em Paris ao vencer a argentina Rocio Ledesma Dure na disputa do bronze pela categoria até 48kg da classe J1.

A brasileira venceu com um ippon após estar vencendo por um waza-ari. Rosicleide é estreante em Jogos e conquistou sua primeira medalha na competição.

O manauara Elielton Oliveira foi derrotado pelo indiano Kapil Parmar na disputa de bronze da categoria até 60kg da classe J1. Elielton perdeu a luta por ippon. Estreante em Jogos, ele buscava a sua primeira medalha paralímpica e a segunda do Brasil no judô em Paris.

O paraense Thiego Marques venceu o espanhol Luis Daniel Lorenzo pela final da repescagem da categoria até 60kg da classe J2, mas perdeu a disputa do bronze contra o argelino Ishak Oldkouider por 10 a 0. O brasileiro levou um ippon e acabou na quarta colocação da disputa. Thiego, que está em sua segunda edição de Jogos, buscava a sua primeira medalha na competição e a segunda do judô brasileiro em Paris.

A paraense Larissa Oliveira foi derrotada pela uzbeque Uljon Amrieva na repescagem da categoria até 57kg da classe J1. A luta estava empatada até a 32 segundos do término, quando a brasileira levou um ippon e acabou derrotada. Com isso, Larissa foi eliminada da disputa por medalhas.

Vôlei sentado

A Seleção Brasileira de vôlei sentado feminina vai disputar o bronze em Paris, após derrota por 3 sets a 1 para os Estados Unidos na semifinal com parciais de 22/25, 25/22, 14/25 e 15/25 na Arena Paris Norte.

Confira os resultados dos brasileiros nesta quinta-feira, 5 de setembro:

Atletismo – Local: Stade de France

Marivana Oliveira – arremesso de peso (F35) – 8ª colocada

Julyana Cristina da Silva – arremesso de peso (F57) – 6ª colocada

Jerusa Geber, Lorena Spoladore e Thalita Simplício – 200m (T11) – Jerusa classificada para a final

Alessandro Silva – lançamento de disco (F11) – 5º colocado

Jessica Giacomelli – 400m (T54) – não se classificou para a final

Rayane Soares – 400m (T13) – classificada (final sábado, 7)





Ciclismo de estrada – Local: Clichy-sous-Bois

Jady Malavazzi – percurso – H1-4 – 6º lugar

Mariana Garcia – percurso – H1-4 – 14º lugar

Ulisses Freitas – percurso – H4 – 7º lugar





Esgrima em cadeira de rodas (por equipes) – Local: Grand Palais

Brasil (Carminha Oliveira, Mônica Santos e Rayssa Veras) 29 x 45 França – florete – oitavas de final

Brasil (Jovane Guissone, Vanderson Chaves e Kevin Damasceno) 45 x 41 Estados Unidos – florete – oitavas de final

Brasil (Jovane Guissone, Vanderson Chaves e Kevin Damasceno) 17 x 45 Grã-Bretanha – florete – quartas de final





Futebol de cegos – Local: Arena da Torre Eiffel

Brasil (3) 0x0 (4) Argentina – Brasil disputará o bronze





Goalball – Local: Centro de Convenções da Porta de Versailles

Brasil 5 x 3 China – masculino – bronze

Brasil 0x6 China – feminino – 4º lugar





Judô (eliminatórias) – Local: Champ-De-Mars Arena

Larissa Oliveira 1 x 11 Ulijon Amrieva (Uzbequistão) – categoria até 57kg – J1 – repescagem

Elielton Oliveira 10 x 0 Miguel Vieira (Portugal) – categoria até 60kg – J1 – repescagem 2

Thiego Marques 10 x 0 Luis Daniel Lorenzo (Espanha) – categoria até 60kg – J2 – repescagem

Rosicleide Andrade x Rocio Ledesma Dure (Argentina) – categoria até 48kg – J1 – bronze

Elielton Oliveira x Kapil Parmar (Índia) – categoria até 60kg – J1 – eliminado

Thiego Marques 0x10 Ishak Oldkouider (Argélia) – categoria até 60kg – J2 – eliminado





Halterofilismo – Local: Paris Expo Porte de Versailles

Maria Rizonaide – categoria até 50kg – 6ª colocada





Natação (finais) – Local: Arena La Défense

Samuel Oliveira – 50m livre (S5) – 5º lugar

Talisson Glock – 100m livre (S6) – prata

Daniel Mendes – 100m livre (S6) – 6º lugar

Carol Santiago – 100m peito (SB12) – prata

Cecília Araújo – 50m livre (S8) – prata

Revezamento 4×50 medley – 20 pontos – 4º lugar





Vôlei sentado feminino – Local: Arena Paris Norte

Brasil 1×3 Estados Unidos – semifinal (22/25, 25/22, 14/25 e 15/25)





Com informações do CPB