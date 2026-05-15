Jogo de despedida de Camila Brait vai ajudar projeto de iniciação esportiva

Camila Brait fará seu jogo de despedida das quadras no próximo dia 30, em Sacramento (MG), onde deu os primeiros passos no esporte. E sua ligação com o vôlei da cidade mineira vai além. A renda com o evento será revertida para o projeto Meninas de Ouro, que atende mais de 350 crianças em Sacramento e Araxá, liderado por Bethânia Melo, primeira treinadora de Camila Brait.

O jogo de despedida de Camila Brait será no ginásio Marquezinho, em Sacramento (MG), às 15h do dia 30, e os ingressos já estão no segundo lote (o primeiro lote esgotou em 2 horas) e para garantir lugar no evento é preciso acessar o site https://legadobrait.com.br/. Quem não conseguir marcar presença no local, poderá acompanhar a transmissão do SporTV.

“Ninguém poderia representar melhor este sonho do que Camila Brait. Ela fechou um ciclo de forma emocionante: voltando às suas origens para inspirar novas gerações de meninas que, assim como ela um dia sonhou, começam agora a dar seus primeiros toques na bola, suas primeiras manchetes e os primeiros passos rumo a um futuro brilhante. Aquela menina que não saía da quadra se transformou em referência mundial. Mas, acima de tudo, continua sendo motivo de orgulho para a cidade que viu nascer uma estrela”, comenta, emocionada, Bethânia.

O jogo faz parte do projeto Legado Brait e contará com estrelas do vôlei, como Fabi Alvim, Paula Pequeno, Serginho, Fernanda Garay, Sidão, Dani Lins, Carol Albuquerque e Natália Zilio.

“Fiquei surpresa e muito feliz com a velocidade com que o primeiro lote se esgotou. A possibilidade de fazer esse jogo de despedida na cidade onde tive o primeiro contato com o vôlei é uma alegria. E pode contribuir para o projeto da Bethânia também. Quero reforçar o agradecimento aos amigos que aceitaram o convite para dividir a quadra comigo uma vez mais, ao Osasco São Cristóvão Saúde, ao Luizomar, nossos patrocinadores, prefeitura de Sacramento e todos os envolvidos nesse projeto”, afirma Camila Brait.