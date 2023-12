Com ingressos a partir de R$ 25, Stock Car abre vendas para Super Final BRB em Interlagos

(Foto: Marcelo Machado de Melo/Stock Car)





A Stock Car Pro Series está muito perto de coroar o grande campeão da temporada. A Super Final BRB está marcada para os dias 16 e 17 de dezembro e terá lugar no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, principal palco do esporte a motor brasileiro. Sete pilotos estão na luta para levantar o Troféu dos Campeões: Gabriel Casagrande, Daniel Serra, Felipe Fraga, Thiago Camilo, Rafael Suzuki, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta. E o fã do automobilismo já pode garantir seu lugar para acompanhar uma etapa empolgante e histórica. Os ingressos estão à venda por meio da plataforma Sympla a partir de R$ 25,00.

Será um verdadeiro festival de automobilismo em Interlagos. Além da Stock Pro, o fim de semana também vai definir os campeões da Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e Copa Shell Hyundai HB20 na temporada 2023.

Estão disponíveis para compra ingressos nos setores de Arquibancadas Cobertas e também Arquibancadas Descobertas.

As entradas para Arquibancada Descoberta podem ser adquiridas a partir de R$ 25 (meia-entrada ou Promo BRB Card), ou R$ 50 (inteira). Localizado em frente à reta principal, o setor proporciona boa vista para o miolo do circuito e também dispõe de área de convivência com venda de alimentos e bebidas. É possível também ao fã adquirir o Combo Família para arquibancada descoberta, conjunto de quatro ingressos a um preço promocional de R$ 150.

No caso das arquibancadas com cobertura, são três as modalidades: Arquibancada M, posicionada em frente aos boxes oito a 23, oferecendo vista da reta principal e do S do Senna. A Arquibancada Pit Stop se localiza em frente aos boxes três a oito, com vista da reta principal e grid de largada. Ainda há a disponibilidade de lugares para a Arquibancada Tribuna, em frente à Torre, com vista parcial do miolo da pista e reta principal. Os valores de ingressos para Arquibancada Coberta partem de R$ 80 (meia-entrada ou Promo BRB Card) ou R$ 160 (inteira).

O Combo Família Arquibancada Coberta dá direito a quatro ingressos individuais por valor promocional de R$ 400, preço único para o combo.

Todos os ingressos à venda são válidos para os dois dias de evento, sábado e domingo (16 e 17 de dezembro). As entradas não dão direito a estacionamento e visitação aos boxes.

EVENTOS

Stock Car Pro Series, 12ª e última etapa, Super Final BRB

Stock Series, sexta e última etapa

BRB Fórmula 4 Brasil, sexta e última etapa

Copa Shell Hyundai HB20, oitava e última etapa

Datas 16 e 17 de dezembro (sábado e domingo)





SETORES DISPONÍVEIS PARA VENDA

ARQUIBANCADAS COBERTAS

Arquibancada M – posicionada em frente aos boxes 8 ao 23, vista da reta principal e início do S do Senna;

Arquibancada Pit-Stop – posicionada em frente aos boxes 3 ao 8, vista da reta principal e grid de largada;

Arquibancada Tribuna – posicionada em frente à torre, com vista parcial do miolo da pista e reta principal.

Valor individual: R$ 80,00 (meia-entrada) e R$ 160,00 (inteira)





Combo Família

Combo de quatro ingressos individuais, com preço promocional, para arquibancadas cobertas localizadas na reta principal

Valor: R$ 400,00 (preço único para os quatro ingressos)





Acessos:

Arquibancadas M e Pit-Stop: Portão M – Avenida Senador Teotônio Vilela, 400, Interlagos

Arquibancada Tribuna – Portão B – Avenida Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos

Observações: Ingressos não dão direito a visitação aos boxes e a estacionamento. Entradas são válidas para os dois dias de evento – sábado e domingo.





ARQUIBANCADAS DESCOBERTAS

Posicionadas em frente à reta principal, com boa vista para o miolo do circuito, e área de convivência com praça de alimentação (food trucks).

Valor individual: R$ 25,00 (meia-entrada), R$ 50,00 (inteira).





Combo Família

Combo de quatro ingressos individuais, com preço promocional, para arquibancadas descobertas localizadas na reta principal

Valor: R$ 150,00 (preço único para os quatro ingressos)





Acessos:

Portão A – Avenida Interlagos, 6311, Interlagos

Observações: Ingressos não dão direito a visitação aos boxes e a estacionamento. Entradas são válidas para os dois dias de evento – sábado e domingo.





Abertura dos portões:

16 de dezembro, sábado: 8h

17 de dezembro, domingo, 8h

Autódromo Internacional José Carlos Pace, Interlagos

Avenida Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, São Paulo





Horário de funcionamento das bilheterias

16 de dezembro (sábado), das 8h às 17h

17 de dezembro (domingo), das 8h às 14h





Classificação etária

Menores de 2 anos não terão acesso ao evento

De 2 a 17 anos, devidamente acompanhados de pais ou responsável legal, mediante compra de ingresso. Obrigatória apresentação dos documentos de identificação originais, com foto, do responsável e menor de idade.

Mais informações: https://bileto.sympla.com.br/event/89304/d/228781