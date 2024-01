Dylan Larkin questiona decisões disciplinares ‘fracas’ da NHL

O capitão do Detroit Red Wings, Dylan Larkin, está preocupado com a segurança dele e dos outros atletas no gelo, considerando como a NHL está permitindo que jogadas perigosas fiquem praticamente impunes recentemente.

Larkin conversou com a mídia nesta terça-feira (19) pela primeira vez desde que um incidente grave contra o Ottawa Senators em 9 de dezembro. O lance em questão forçou Dylan Larkin a perder quatro jogos antes do seu retorno.

“A última semana na liga foi bastante reveladora”, disse Larkin, de acordo com Max Bultman, do The Athletic.

“Tem sido uma espécie de tendência – esta última semana foi um destaque na questão de segurança dos jogadores. Como jogador, obviamente estou muito ligado porque acabei de passar por algo, mas conversei com caras do nosso time, caras de outras equipes, e é difícil se sentir seguro no gelo”, pontuou o camisa 71 de Detroit.

O atacante dos Senators Mathieu Joseph deu um soco na nuca de Larkin, mas não foi suspenso. A única disciplina suplementar decorrente do incidente foi uma suspensão de seis jogos para David Perron, dos Red Wings, por retaliação.

Fonte: The Playoffs