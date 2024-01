Gabriel Casagrande é bicampeão da Stock Car

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)





Em um domingo quente e de muitas emoções, Gabriel Casagrande confirmou a conquista do bicampeonato na Stock Car Pro Series. Pela segunda vez em três temporadas, o paranaense nascido em Francisco Beltrão atinge o Olimpo do esporte a motor nacional e novamente com uma trajetória que aliou grande performance e muita regularidade. Em casamento muito bem-sucedido com a equipe liderada por Mauro Vogel e Andreas Mattheis, o piloto de 28 anos agora é o mais novo integrante de um clube formado também por Giuliano Losacco e Rubens Barrichello, todos bicampeões da Stock Car.

Casagrande saiu do carro bastante exausto em razão do natural cansaço e do forte calor que fez na Zona Sul de São Paulo. A última etapa do campeonato para o agora bicampeão foi marcada por uma disputa bastante aguerrida com Rafael Suzuki (Pole Motorsport) na última volta da Corrida 1, para terminar em terceiro, enquanto seu principal concorrente, Daniel Serra, foi o quinto. Na segunda prova, foi conservador ao extremo para fugir das confusões, terminou em 21º, enquanto Daniel ficou longe do resultado necessário para ser campeão — era preciso vencer a prova — e terminou em 12º.

“Estou morto [risos]”, disse o novo bicampeão. “Tenho de agradecer a Deus pelo dom da vida e por ter me dado oportunidade e a capacidade de estar aqui mais uma vez fazendo isso. Amo minha família, que sempre me aguenta quando estou bravo em casa sem corridas... Agradeço aos meus patrocinadores, que fazem isso acontecer, a todos os que estão torcendo em casa. Toda a energia é muito bem-vinda. Somos bicampeões e vamos por mais”, vibrou Casagrande.

“Tentei definir na primeira corrida, cheguei até a assumir a liderança, mas o carro não aguentou até o fim. E na segunda prova sabia que tinha de marcar o Daniel. Ele teria de fazer 21 pontos. No fim das contas, é um alívio muito grande conquistar o título depois do que aconteceu ano passado. Agradeço demais ao ‘seu Mauro [Vogel], a todo o time de engenheiros e mecânicos, a todos os meus parceiros. Se estou aqui é por eles, que acreditam no nosso projeto e no nosso trabalho. Graças a Deus, deu tudo certo”, complementou.

“Estava muito mais nervoso [no primeiro título]. Dessa vez fiquei nervoso, óbvio, mas consegui controlar muito bem. Tenho de agradecer a todo mundo que trabalha comigo no preparo físico e mental. Sempre há uma cobrança interna, é natural, mas dessa vez consegui disfarçar bem o nervosismo, não afetou em nada a pilotagem. E a sensação, ah, essa é maravilhosa. O primeiro é muito especial, o segundo é uma continuação desse sucesso que atingimos. E não vamos parar por aqui”, acrescentou Gabriel.

O caminho rumo ao título de Casagrande em 2023 foi construído por três vitórias, duas poles, sete pódios, duas voltas mais rápidas e 14 presenças no grupo dos dez primeiros em uma temporada extremamente competitiva e equilibrada. Gabriel marcou um total de 308 pontos, enquanto o vice-campeão Daniel Serra (Eurofarma RC) terminou a temporada com 296. Ricardo Zonta (RCM Motorsport), vencedor da Corrida 1 deste domingo, fechou o ano em terceiro, com 280, mesma pontuação que Thiago Camilo (Ipiranga Racing), mas na frente pelo critério de desempate (maior número de vitórias). Felipe Fraga, da Blau Motorsport, concluiu o campeonato em quinto, com 265.

Ter um vice-campeão como Daniel Serra, um dos pilotos mais completos do Brasil, acaba por valorizar ainda mais a conquista de Casagrande. O tricampeão Serra ressaltou a união com a Eurofarma RC, lembrando as conquistas alcançadas de 2017 em diante.

“Estamos há sete anos juntos: sete anos lutando pelo campeonato. Fomos três vezes vice-campeões, três vezes campeões e uma vez terceiros colocados. Não perdemos o campeonato hoje, mas sim durante a temporada. Chegou um momento em que achamos que nem iríamos brigar mais pelo título, então, por esse motivo, temos de comemorar esse vice-campeonato”, afirmou o paulista de 39 anos.

E ainda que Serrinha tenha adiado o sonho do tetracampeonato para 2024, a Eurofarma RC teve muitos motivos para comemorar. A equipe liderada por Rosinei Campos, o ‘Meinha’, conquistou o título de campeã da Stock Car por equipes pela 12ª vez graças aos 497 pontos somados pela dupla de tricampeões Serra e Ricardo Maurício. A Ipiranga Racing, representada na pista por Thiago Camilo e César Ramos, foi a vice-campeã, com 470.

Quem também teve motivos para comemorar foi Felipe Massa, que venceu uma prova da rodada dupla pela segunda etapa consecutiva. O piloto da Lubrax Podium Stock Car Team liderou um top-3 da Corrida 2 que teve dois campeões na sequência: Marcos Gomes, em segundo, e Rubens Barrichello, na terceira posição.

As corridas

A corrida que abriu a Super Final BRB foi bastante técnica e decidida nos detalhes. Porém mesmo com vantagem confortável de 16 pontos para o vice-líder do campeonato, Gabriel Casagrande não fugiu das boas disputas, como as que travou com Rafael Suzuki na última volta e lhe valeu a terceira posição e o sétimo pódio do ano. A vitória ficou com Ricardo Zonta, a terceira dele na temporada — segunda em Interlagos — e a 11ª na Stock Car, enquanto o conterrâneo e amigo Julio Campos terminou logo atrás, marcando seu primeiro pódio no ano. Serrinha cruzou a linha de chegada em quinto, o que significaria que o tricampeão teria de vencer e ainda torcer para Casagrande não pontuar para buscar seu quarto título.

Última disputa da temporada, a segunda prova deste domingo em Interlagos foi bastante mexida em razão de incidentes, como na primeira volta. Mas foi um acidente sofrido por Sergio Ramalho nas voltas finais mexeu com os rumos da corrida. O safety-car foi benéfico para Felipe Massa, que fez seu pit-stop obrigatório pouco antes do acionamento da bandeira amarela. O ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1 venceu em Interlagos depois de 15 anos, marcou seu segundo triunfo na Stock Car, e viu Marcos Gomes (Cavaleiro Sports) finalizar em segundo. O também ex-Ferrari Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) concluiu em terceiro.

Casagrande nem precisou pontuar para comemorar seu segundo título na Stock Car. O paranaense terminou em 21º e viu Serrinha concluir a Corrida 2 em 12º, resultado insuficiente para o piloto da Eurofarma RC buscar o tetra. Hoje foi o dia de Gabriel comemorar.

Muito equilíbrio

A Stock Car se notabilizou novamente pelo enorme equilíbrio de forças ao longo de toda a temporada. Uma dessas marcas está no empate sacramentado entre as montadoras Toyota e Chevrolet, que somaram 12 vitórias cada uma em 2023.

Outro número impressionante está na quantidade de pilotos que subiram ao pódio pelo menos uma vez no campeonato. Com os segundos lugares de Julio Campos e do campeão de 2015 Marcos Gomes nas corridas 1 e 2 deste domingo, respectivamente, foram 24 competidores que conseguiram se colocar no top-3 em uma das 22 provas da temporada. E 12 deles terminaram no alto do pódio pelo menos uma vez.

Depois do domingo de campeões, a Stock Car já vislumbra o futuro. A temporada 2024 começa em 3 de maio no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).





Stock Car Pro Series, etapa 12, Interlagos, Super Final BRB

Corrida 1, resultado final:

1º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 19 voltas em 33min04s890

2º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 2s370

3º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 3s636

4º - Rafael Suzuki (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 4s041

5º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 8s520

6º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 16s746

7º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 18s806

8º - Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 21s280

9º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 22s172

10º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 23s515

11º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 26s168

12º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 31s086

13º - Sergio Ramalho (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 32s869

14º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 36s394

15º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 40s875

16º - Lucas Kohl (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 42s549

17º - Dudu Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), a 43s598

18º - Rubens Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), a 44s387

19º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 46s882

20º - Rodrigo Baptista (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 53s820

21º - Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 57s917

22º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 58s665

23º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 1min09s538

24º - Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 1min19s503

25º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 1min43s084

26º - Tony Kanaan (Texaco Racing/Toyota Corolla), a 1 volta

27º - Nelson Piquet Jr. (Crown Racing/Toyota Corolla), a 2 voltas

28º - Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 5 voltas





Não completaram

Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 8 voltas

Felipe Lapenna (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 11 voltas

Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 13 voltas





Corrida 2, resultado final:

1º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 17 voltas em 32min03s043

2º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 0s491

3º - Rubens Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), a 1s524

4º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 2s267

5º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 3s613

6º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 5s935

7º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 6s335

8º - Nelson Piquet Jr. (Crown Racing/Toyota Corolla), a 7s070

9º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 7s578

10º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 7s948

11º - Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 12s193

12º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 12s840

13º - Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 15s285

14º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 15s433

15º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 16s998

16º - Rodrigo Baptista (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 18s091

17º - Felipe Lapenna (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 18s710

18º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 19s815

19º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 20s283

20º - Rafael Suzuki (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 22s322

21º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 22s778

22º - Lucas Kohl (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 23s889

23º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 26s312

24º - Sergio Ramalho (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 5 voltas





Não completaram

Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 6 voltas

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 13 voltas

Tony Kanaan (Texaco Racing/Toyota Corolla), a 13 voltas

Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 13 voltas

Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 15 voltas

Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 16 voltas

Dudu Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), excluído





Gabriel Casagrande

O caminho rumo ao título

Vitórias: 3 (Interlagos, Velopark e Buenos Aires)

Poles: 2 (Interlagos e Velopark)

Pódios: 7

Voltas mais rápidas: 2





Números na carreira

Corridas: 217

Vitórias: 10

Pódios: 39

Poles: 8

Voltas mais rápidas:12

Campeão em 2021 e 2023





Classificação final do campeonato

1º - Gabriel Casagrande, 308 pontos

2º - Daniel Serra, 296

3º - Ricardo Zonta, 280

4º - Thiago Camilo, 280

5º - Felipe Fraga, 265

6º - Rafael Suzuki, 263

7º - Rubens Barrichello, 260

8º - Ricardo Maurício, 231

9º - Felipe Baptista, 229

10º - Felipe Massa, 224

11º - Cesar Ramos, 209

12º - Guilherme Salas, 206

13º - Gianluca Petecof, 205

14º - Nelson Piquet Jr., 191

15º - Julio Campos, 185

16º - Bruno Baptista, 181

17º - Matías Rossi, 178

18º - Átila Abreu, 177

19º - Lucas Foresti, 167

20º - Gaetano Di Mauro, 148

21º - Dudu Barrichello, 140

22º - Allam Khodair, 122

23º - Cacá Bueno, 116

24º - Marcos Gomes, 105

25º - Denis Navarro, 101

26º - Enzo Elias, 81

27º - Rodrigo Baptista, 68

28º - Sergio Jimenez, 64

29º - Lucas Kohl, 47

30º - Tony Kanaan, 28

31º - Felipe Lapenna, 13

32º - Arthur Leist, 9

33º - Sergio Ramalho, 8

34º - Rafael Martins, 6

35º - Antônio Junqueira, 4

36º - Raphael Teixeira, 4

37º - Diego Nunes, 2

38º - Santiago Urrutia, 0





Classificação final do campeonato por equipes

1º - Eurofarma RC, 497

2º - Ipiranga Racing, 470

3º - RCM Motorsport, 459

4º - A.Mattheis Vogel, 458

5º - Pole Motorsport, 427

6º - KTF Racing, 407

7º - Lubrax Podium Stock Car Team, 400

8º - Blau Motorsport, 387

9º - Full Time Sports, 379

10º - Mobil Ale Full Time Sports, 367

11º - Crown Racing, 278

12º - Cavaleiro Sports, 206

13º - Hot Car Competições, 203

14º - KTF Sports, 184

15º - Scuderia Chiarelli, 85

16º - Texaco Racing, 37





Todos os campeões da Stock Car

1979 – Paulo Gomes

1980 – Ingo Hoffmann

1981 – Affonso Giaffone

1982 – Alencar Junior

1983 – Paulo Gomes

1984 – Paulo Gomes

1985 – Ingo Hoffmann

1986 – Marcos Gracia

1987 – Zeca Giaffone

1988 – Fábio Sotto Mayor

1989 – Ingo Hoffmann

1990 – Ingo Hoffmann

1991 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1992 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1993 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1994 – Ingo Hoffmann

1995 – Paulo Gomes

1996 – Ingo Hoffmann

1997 – Ingo Hoffmann

1998 – Ingo Hoffmann

1999 – Chico Serra

2000 – Chico Serra

2002 – Chico Serra

2022 – Ingo Hoffmann

2003 – David Muffato

2004 – Giuliano Losacco

2005 – Giuliano Losacco

2006 – Cacá Bueno

2007 – Cacá Bueno

2008 – Ricardo Maurício

2009 – Cacá Bueno

2010 – Max Wilson

2011 – Cacá Bueno

2012 – Cacá Bueno

2013 – Ricardo Maurício

2014 – Rubens Barrichello

2015 – Marcos Gomes

2016 – Felipe Fraga

2017 – Daniel Serra

2018 – Daniel Serra

2019 – Daniel Serra

2020 – Ricardo Maurício

2021 – Gabriel Casagrande

2022 – Rubens Barrichello

2023 – Gabriel Casagrande