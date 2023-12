Terceiro do ranking mundial, André Baran joga Copa do Mundo de Beach Tennis a partir desta terça-feira (5)

(Foto: Gabriel Stewart / Divulgação)





Depois de comemorar o título do Macena Open, em Alagoas, no sábado (2), André Baran veste a camisa da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de Beach Tennis. Número 1 do Brasil, o catarinense integra o Time BRB Brasil na competição que será realizada na Represa de Guarapiranga, em São Paulo (SP), no Parque Praia do Sol, a partir desta terça-feira (5). Baran entra em quadra motivado pela conquista do BT 400, ao lado do italiano Michele Cappelletti, e pelo retorno ao terceiro lugar do ranking mundial.

Os jogos vão até o domingo (10). Nesta segunda-feira (4) está programada a Cerimônia de Abertura. Participam 16 países, em duplas masculinas, femininas e mistas. O Brasil vai em busca do quinto título na competição - campeão em 2013, 2018, 2019 e 2021. Baran integrou a equipe em 2019, 2021 e 2022 - nesta edição com o vice-campeonato.

"Muito feliz e motivado em jogar mais uma vez pela seleção brasileira. Sempre uma honra vestir a camisa do Brasil", afirma Baran, que tem o patrocínio da Havan, Praia Clube, Qualicoco, Alto Giro, Grupo Urca, Oakley, Kona, Dauf e DaColônia.

A Copa do Mundo faz parte do calendário da Federação Internacional de Tênis (ITF). No masculino, a equipe do Brasil é formada por Baran, Allan Oliveira e Daniel Mola. Entre as mulheres jogam Rafa Miiller, Sophia Chow e Vitória Marchezini.