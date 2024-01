Com show ofensivo, Buffalo Sabres atropela Toronto Maple Leafs

Chuva de gols no KeyBank Center na noite desta quinta-feira. O Buffalo Sabres recebeu o Toronto Maple Leafs e derrotou o time de Auston Matthews e companhia pelo placar de 9 a 3. Foi uma resposta da equipe que vinha de uma goleada de 9 a 4 sofrida contra o Columbus Blue Jackets na terça-feira. A última vez que uma equipe sofreu e marcou nove gols em sequência na NHL foi em 1983 com os Red Wings.

“Levamos essa partida para o pessoal, com certeza. Estávamos devendo para nós mesmos, para a nossa comissão técnica e nossos fãs. Trabalhamos diariamente e estávamos desconectados na última partida. Temos que manter a mentalidade positiva para a sequência da temporada” completou Alex Tuch, que marcou quatro assistências na partida. Destaque também para o capitão Kyle Okposo com dois gols, Tage Thompson e Jeff Skinner, com três pontos cada.

Pelo lado dos Maple Leafs, desânimo pela quarta derrota do time nas últimas seis partidas. “Não consigo dar uma causa pela derrota. Acredito que estamos todos desapontados, talvez envergonhados seja a melhor palavra. Não jogamos bem do início ao fim, foi um jogo muito ruim da nossa parte.” disse Matthews, autor de um dos gols dos Leafs, somando dez nas últimas seis partidas.

A sirene começou a trabalhar logo aos dois minutos de jogo, quando Jordan Greenway, que voltava após ter ficado nove jogos fora por causa de uma lesão, disparou do lado esquerdo e bateu Ilya Samsonov para abrir o marcador. Aos sete, numa linda jogada individual, Matthews deixou tudo igual e cinco minutos depois, Max Domi aproveitou o powerplay e virou a partida para os Maple Leafs.

Mas os donos da casa reagiram ainda no primeiro período e voltaram a liderar o placar antes do intervalo. Aos 13, Owen Power aproveitou o rebote de Samsonov e empatou o jogo em 2 a 2. Três minutos depois, Jeff Skinner recebeu passe de Tuch e recolocou os Sabres na frente, 3 a 2. Já no segundo período, com Buffalo no 5 contra 3, Rasmus Dahlin disparou uma bomba para fazer 4 a 2 para o time da casa. Mas logo depois, com os Maple Leafs no shorthanded, Calle Jarnkrok bateu Devon Levi e diminuiu a diferença da partida para apenas um gol.

Daí para frente, só deu Sabres. Aos oito, foi a vez de Thompson finalizar pelo lado direito do ataque e fazer 5 a 3, o que fez com o treinador de Toronto, Sheldon Keefe, trocasse Samsonov por Martin Jones. Mas o panorama pouco mudou, já que três minutos depois, Okposo roubou o puck na zona defensiva e disparou, mesmo na desvantagem numérica para ampliar a vantagem dos Sabres para 6 a 3.

No terceiro período, Buffalo soube controlar a posse do disco e manteve o ataque dos Leafs sobre controle durante a primeira metade, sem correr muitos riscos. E aos 11, Jack Quinn marcou o seu, fazendo 7 a 3, praticamente decidindo a partida. Mas os fãs ainda vibraram com gols de Skinner e Okposo, que fecharam a goleada por 9 a 3. A vitória levou os Sabres a 31 pontos, que ainda amargam a penúltima posição na divisão do Atlântico, mas estão a sete de diferença do Florida Panthers, que tem o terceiro lugar que garante vaga direta aos playoffs. Já os Maple Leafs seguem na vice-liderança da mesma divisão com 38, seis a menos do que o líder Boston Bruins.

Pela sequência da temporada 23-24 da NHL, ambos os times voltam ao gelo no sábado. Os Maple Leafs viajam até Columbus e encaram os Blue Jackets, enquanto os Sabres também tem um compromisso fora de casa, no Madison Square Garden contra o New York Rangers. Confira os melhores momentos e todos os 12 gols da partida!

