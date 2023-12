FIA abre investigação contra Toto e Susie Wolff por conflito de interesses na F1

(Foto: FIA Fórmula E)





O departamento de compliance da Federação Internacional de Automobilismo [FIA] abriu uma investigação sobre possíveis trocas de informações entre o casal Toto Wolff e Susie Wolff. O processo foi aberto após reclamações de outros chefes de equipe da Fórmula 1 sobre as atividades da dupla.

“A FIA está ciente da especulação de mídia centrada na alegação de que informações confidenciais estão sendo passadas a um chefe de equipe de F1 por um membro da FOM. O departamento de compliance da FIA está investigando o assunto”, divulgou o órgão em nota oficial.

Dentro do paddock da Fórmula 1, há a preocupação de que o casal tenha acesso a informações que normalmente não estariam disponíveis, o que poderia ser visto como conflito de interesses. Toto é chefe de equipe da Mercedes, time vice-campeão do Mundial de Construtores de 2023, enquanto Susie é diretora da F1 Academy, categoria de propriedade da Formula One Management [FOM].

Fonte: Grande Prêmio