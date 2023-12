Monte Azul acusa atleta de não cumprir pré-contrato e assinar com o Comercial,SP

Por Redação Blog do Esporte





O Atlético Monte Azul emitiu uma nota nesta segunda-feira, 4, repudiando a atitude do atleta Luís Felipe. Segundo a nota, o jogador tinha assinado um pré-contrato com o clube, que iria até abril de 2024, mas acabou não cumprindo o combinado.

Ainda na nota, o AMA informou que, ao registrar o jogador na CBF, o mesmo já tinha um contrato, assinado com o Comercial-SP, equipe que será rival do Monte Azul na série A2 do Campeonato Paulista.

Até a publicação desta reportagem, o alvinegro de Ribeirão Preto não se posicionou sobre o caso. Confira a nota do AMA na íntegra:

A AMA – SAF, vem comunicar que o atleta Luís Felipe Dias Gregório, não se apresentou com os demais atletas para o início da pré-temporada. Luís Felipe, foi um dos destaques da equipe no último Campeonato Paulista da série A-2, fez 12 jogos pela equipe e 1 gol.

O atleta, assinou um pré-contrato com o AMA no dia 20 de setembro de 2023.

Contrato este, válido com início no dia 1 de dezembro de 2023 com o término em 30 de abril de 2024.

Para nossa surpresa e repúdio, ao registrar o vínculo na CBF, fomos informados que o atleta teria um novo contrato, este, assinado com o Comercial FC/SP, equipe rival na competição de 2024.

A partir de agora, o caso estará entregue ao departamento jurídico, que através da justiça tomará as medidas necessárias pela não apresentação e comprimento do contrato.

AMA - SAF ressalta, que todas as exigências feitas pelo jogador e seu agente foram atendidas. Sendo assim é inaceitável descumprimento do acordo feito.

O AMA, repudia toda e qualquer falta de respeito com a sua história e camisa. Esta, é uma atitude que vai contra os princípios defendidos pelo clube.

O AMA é uma instituição centenária, que zela pela transparência e trata as suas negociações de forma profissional, com muita ética e respeito. Assim como, todos os apaixonados pelo clube merecem também.

Seguiremos assim, cumprindo e honrando os acordos firmados com todos os colaboradores.