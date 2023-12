Titular do Ituano, lateral Mário Sérgio comemora ano mais ativo da carreira: “Fiz 47 jogos”

Semifinal do Paulistão, terceira fase da Copa do Brasil e permanência garantida na Série B do Brasileirão. Este foi o ano do Ituano, que contou com a participação do lateral-esquerdo Mário Sérgio, titular em 28 partidas durante o torneio nacional. Em seu terceiro ano consecutivo defendendo as cores do Galo de Itu, o camisa 6 diz que o saldo da temporada foi positivo.

“Graças a Deus, mais uma vez, conseguimos manter o clube na vitrine do futebol brasileiro. Claro que o ideal seria o acesso, mas temos consciência de que essa meta ainda será alcançada. A gente sabe o quanto a Série B é competitiva e exige bastante resiliência. Mesmo em um ano difícil, chegamos na semifinal do Paulistão, terceira fase da Copa do Brasil e garantimos a permanência na Série B”, avaliou.

Campeão da Série C pelo Ituano em 2021, Mário Sérgio entende que o clube está evoluindo nas últimas temporadas, mas não é um processo simples. Em relação ao seu desempenho individual, foram dois gols e duas assistências na segunda divisão nacional deste ano. Ele lembra que 2023 já é o ano em que mais entrou em campo em toda a sua carreira.

“Eu venho de uma sequência muito boa no Ituano nas últimas temporadas. Ganhamos a Série C, fomos campeões do interior e agora mais uma vez atingimos o objetivo básico na Série B. Fiz 47 jogos só em 2023, nunca joguei tanto em um único ano desde que virei atleta profissional”, celebrou.

Aos 29 anos, Mário Sérgio foi revelado pelas categorias de base do Goiás e passou por clubes como Guarani e Botafogo-PB antes de chegar ao Ituano. Já foi campeão do Brasileirão Série B, em 2012, pelo Goiás.