WTR divulga campeões do ranking 2023 e calendário 2024

(Foto: Felipe Almeida)





Em uma temporada marcada por muita aventura, superação de desafios e momentos inesquecíveis, a World Trail Races encerra o calendário 2023 consolidada como a maior liga de esportes de montanha do Brasil. A WTR é organizada pela 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e pela Speed Eventos Esportivos.

Nesta temporada, a WTR passou por Grumari, na capital carioca, Teresópolis, Arraial do Cabo, Miguel Pereira e Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, além de Campos do Jordão, em São Paulo. A liga atraiu milhares de atletas de Trail Run e Mountain Bike, conquistando um público recorde em sua história.

“É muito gratificante encerrar esta temporada da WTR com tamanho sucesso. Temos certeza de estar no caminho certo, preparados para a temporada 2024 com mais etapas e mais Estados no calendário, fortalecendo a WTR no cenário nacional”, comemorou Yuri Binder, fundador e Co-CEO da 213 Sports.

Para 2024, a liga irá expandir ainda mais a sua presença, desbravando novas montanhas em outras regiões e estados do país. A primeira novidade anunciada é a realização da WTR Nova Lima, cidade já conhecida como destino dos amantes dos esportes outdoor, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), que será a segunda etapa do ano. Além desta, a organização trabalha para apresentar três novas cidades ao circuito ainda no ano que vem.

“Na WTR o atleta é o centro de toda e qualquer decisão que tomamos. Desde as pesquisas pós-prova, conversas com participantes e feedback do nosso time de embaixadores, tudo é feito pensando para melhorar a experiência final do nosso principal cliente: o atleta. Temos um planejamento muito claro de onde queremos chegar e de como queremos chegar e estamos muito felizes em encerrar esse ano tão simbólico celebrando as conquistas. Não só nossas, mas dos atletas.”, comenta Gabriela Corrêa, Head de Produto da Liga WTR.

Campeões do Ranking WTR 2023 de Trail Run

Após a realização de seis etapas, é hora de conhecer agora os campeões do ranking 2023 de Trail Run e as novidades para a próxima temporada. A partir de 2024, a WTR irá realizar também o ranking dos atletas do Mountain Bike.

O Ranking WTR premia os cinco primeiros colocados gerais de cada distância e os três primeiros em cada categoria (faixa etária), considerando as quatro melhores pontuações ao longo do ano, descartando as demais. Para disputar o ranking, os atletas devem disputar ao menos duas etapas do circuito.

Na distância Short, a atleta Sandra Martins conquistou o bicampeonato, com 30.000 pontos. Iris Ribeiro do Nascimento ficou em segundo, com 22.875 pontos, seguida por Bianca Maria Pereira Ferreira (12.375), Patrícia de Barcelos Cunha Trancoso (11.875) e Carla Guimarães de Melo Moura (11.050).

Entre os homens, Jorge Montenegro foi o campeão na distância Short, com 26.250 pontos. “A WTR é muito especial, pois reúne uma galera com uma vibe muito boa. É sempre bom descontrair com os amigos nas trilhas, conhecer gente nova e trocar experiências”, afirmou Jorge. André Lima conquistou a segunda colocação com 23.125 pontos, seguido de Leandro Santos de Almeida (21.500), Paulo Roberto Mendes de Souza Júnior (19.875) e Daniel da Silva Lopes (13.000).

Na distância Mid, Bianca Ferreira Nunes da Silva levou o título da temporada, com 30.000 pontos. Carolina Carius conquistou a segunda posição, com 20.125 pontos, seguida por Luise Magalhães Valentim (14.525), Mayara de Amorim Nobre (10.650) e Francyane Rozestolato Basile (8.575).

“A vontade de competir no Trail Run vem principalmente em poder praticar um dos esportes que mais amo, a corrida, em ecossistemas belíssimos. É inexplicável a potência, a descoberta de força, autoconhecimento e satisfação que o desafio da montanha proporciona em nós, seres humanos”, refletiu Luise, integrante do Squad WTR. “É muito especial e riquíssimo poder fazer parte de um time com diversas pessoas incríveis, atletas de referência e por poder, junto com a WTR, proporcionar e fortalecer os princípios e pilares da liga”, completa.

João Fernando Accioly foi o grande campeão masculino na distância Mid, com 23.125 pontos. Na segunda posição, Rodrigo Mascarenhas conquistou 19.875 pontos, seguido por Renato Campos (17.500), Jonathan Hermes (15.750) e Jorge Montenegro (15.000), que além de disputar todas as etapas no Short, competiu ainda em Mid em duas delas.

“Quem me conhece de verdade sabe que não curto muito as distâncias longas. Então resolvi correr dois percursos em uma etapa, algo que ninguém tinha feito ainda na WTR, ainda mais brigando pelo top 5. O pessoal fala que era melhor ter me inscrito na distância maior e ter corrido só uma vez, mas pra mim é mais desafiador fazer dois percursos seguidos, pois você tem que dar seu melhor duas vezes, principalmente no segundo percurso que seu corpo está cansado e você tem que trabalhar o lado mental também”, explicou Jorge.

Na distância Long, a atleta Miria Gois foi a campeã, com 12.500 pontos. Núbia Oliveira ficou em segundo (12.000), seguida por Nadjala de Oliveira Richard João (11.325), Maria Isabella de Almeida Barbieri (7.000) e Juliana Sanches Paes (4.375).

Entre os homens, Joseilton da Silva Santos foi o campeão da Long, com 16.500 pontos. Eduardo de Brito Ramos, que no ano passado conquistou o título, terminou a temporada 2023 na segunda posição, com 14.500 pontos. Ele foi seguido por Wemerson dos Santos Barreto (10.125 pontos), Edivaldo Souza (7.500) e Lucas Lourenço (5.250).

Na distância Full, a atleta do Squad WTR Ana Paula Silveira conquistou o título da temporada, com 25.000 pontos. Ela voltou à competição após um grave acidente e mostrou que com superação e força de vontade, nenhum desafio é impossível. “Voltar ao Trail Run após o acidente foi um desafio, e ainda é, pois há sempre uma comparação da atleta que eu era antes e a que sou agora. Sabendo que preciso construir. Mas superar os desafios das provas reflete minha vontade de vencer todas as dificuldades”, explicou Ana Paula. A atleta Paloma Nascimento de Andrade Galper foi vice-campeã, com 11.625, seguida por Vanessa da Silva Gomes (7.750), Cristiane Marinho Viana (7.250) e Miria Gois (6.600).

Edivaldo Souza foi o campeão masculino da categoria Full, acumulando 23.625 pontos. Eduardo de Brito Ramos, que disputou a distância Full em três das seis etapas da temporada, ficou com o vice-campeonato, conquistando 22.500 pontos. Lucas Lourenço foi o terceiro, com 13.350 pontos, seguido por Gleiciomar Pereira dos Santos (7.375) e Filipe Bernardes (7.000).

Já na distância Ultra, Rosalia de Camargo Guarischi foi a grande campeã feminina, com 13.500 pontos. Juliana Garcia Ferreira conquistou o segundo lugar, pontuando 12.000. Ela foi seguida no ranking por Beatriz Ferreira (10.000), Priscila de Souza Santos (7.500) e Marcia Cristina Bessa (6.375).

Entre os homens, César Henrique Goldner Picinin foi o grande campeão da temporada, conquistando 15.000 pontos. Ernani de Souza foi o segundo, com 10.000 pontos, seguido por Joel Miguel Camilo (8.375), Rafael Silva de Souza (6.600) e Hoslany Fernandes Pessoa (6.000).

A classificação completa do Ranking WTR 2023, bem como todas as suas regras, estão disponíveis aqui.

Os campeões do Ranking WTR 2023 serão coroados no WTR Awards, que acontecerá no dia 10 de dezembro, no Rio de Janeiro. Ao todo, 50 atletas do ranking geral e 186 nas faixas etárias serão reconhecidos por seus desempenhos ao longo do ano. A entrada é gratuita e exclusiva aos atletas que participaram de pelo menos uma etapa da liga no ano, mediante confirmação de presença no formulário e sujeito a lotação.

Para a temporada 2024, a WTR renovou os patrocínios com On Running - que apoia a liga desde 2019 - e CamelBak, que reconhece a força da liga e investe nela desde 2016. A Mombora, por sua vez, renovou e será apoiadora da WTR pelo segundo ano consecutivo.

Calendário 2024 da World Trail Races conta com seis etapas, até o momento:

9/3 - WTR Praias Selvagens (Grumari - RJ) - Trail Run e Kids Race (4ª edição)

6 e 7/4 - WTR Nova Lima (MG) - Trail Run, MTB e Kids Race (Inédita - Primeira etapa da Liga WTR em MG)

22/6 - WTR Arraial do Cabo (RJ) - Trail Run e Kids Race (9ª edição)

3 e 4/8 - WTR Miguel Pereira (RJ) - Trail Run, MTB e Kids Race (3ª edição)

19 e 20/10 - WTR Campos do Jordão (SP) - Trail Run, MTB e Kids Race (3ª edição)

23 e 24/11- WTR Serra do Mar (Petrópolis - RJ) - Trail Run, MTB e Kids Race (7ª edição)