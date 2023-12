Santos faz proposta a Fábio Carille, mas multa milionária afasta treinador

O Santos procurou o técnico Fábio Carille e fez uma proposta para contratá-lo para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe, porém, vê o negócio com o treinador V-Varen Nagasaki, do Japão, como muito difícil de acontecer.

Fábio Carille virou alvo do Santos depois que Thiago Carpini desistiu de deixar o Juventude para ir para o clube. O principal entrave na negociação com o treinador que está no futebol japonês é a multa contratual, que é de pouco mais de 1 milhão de dólares (quase R$ 5 milhões, de acordo com a cotação atual).

O contato inicial foi revelado pelo Uol e confirmado pelo ge.

Em crise financeira, o Santos já havia tentado "driblar" a multa contratual para tirar Thiago Carpini do Juventude, que era bem menor: R$ 1 milhão. O Peixe ofereceu jogadores por empréstimo à equipe gaúcha, arcando com os salários, mas a oferta foi recusada.

Sem sucesso nas negociações com Carpini, o Santos virou a mira para Fábio Carille. As conversas, porém, são consideradas muito difíceis por causa das questões financeiras. O Peixe mantém a esperança de contratá-lo, mas busca outras opções no mercado.

Fábio Carille já trabalhou no Santos. Em 2021, o treinador ajudou a equipe a escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Por causa deste bom trabalho, o Peixe tentou contratar o técnico novamente durante a campanha da queda neste ano, mas as questões financeiras também pesaram.

Fonte: Globo Esporte