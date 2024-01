Copa Intercontinental: entenda formato da nova competição de clubes da Fifa

(Foto: Taljat David/Shutterstock)





A Fifa anunciou neste domingo a realização da Copa Intercontinental. O torneio será disputado anualmente. A divulgação aconteceu após reunião do Conselho da entidade em Jedá, na Arábia Saudita, onde ocorre o Mundial de Clubes 2023 — o último no atual formato.

A nova versão do Mundial de Clubes, com 32 equipes, será disputada a cada quatro anos, com a primeira edição em 2025. Já a Copa Intercontinental, que seguirá um formato parecido com o atual, começará em 2024 e terá edições anuais.

A Copa Intercontinental da Fifa continuará envolvendo os campeões continentais de cada ano, mas não terá mais representante do país-sede. Além disso, o vencedor da Champions League já estará garantido na final, que será em local neutro. As outras equipes irão disputar um playoff.

O novo torneio anual já havia sido aprovado pela Fifa, em março. Neste domingo, a entidade definiu o formato do torneio. A final do ano que vem será no dia 18 de dezembro. O campeão europeu está garantido na decisão. Seu adversário sai de um jogo em campo neutro no dia 14 de dezembro. As datas das primeiras fases da competição ainda não foram definidas.

Formato da Copa Intercontinental:

Fase 1

Há duas chaves. Na primeira, estão os campeões de África, Ásia e Oceania. Na outra, os campeões da Libertadores e da Concacaf (Américas do Norte e Central).

Na chave 1, o time da Oceania sempre disputa o primeiro jogo como visitante contra um africano ou um asiático. Quem vencer essa partida visita o time que ficou na espera para definir o ganhador da chave. A definição de quem disputa a primeira partida será feita por sorteio em 2024. Depois, será alternada a cada ano. Logo, se o campeão africano receber o da Oceania no primeiro jogo em 2024, no ano seguinte o campeão da Oceania abre a competição visitando o representante asiático.

Na chave 2, o campeão da Libertadores enfrenta o da Concacaf em jogo único na casa de um dos dois times. O mandante de 2024 será definido por sorteio. Depois, o mando de campo será alternado a cada ano.

Fase 2

Chamada pela Fifa de playoff, essa fase será disputada em campo neutro, no mesmo local da decisão. O vencedor da chave 1 da primeira fase enfrenta o vencedor da chave 2, em jogo único. Em 2024, essa partida será no dia 14 de dezembro (local a definir).

Fase 3 (final)

Disputada em campo neutro em jogo único, a final terá de um lado o campeão europeu. Do outro, o vencedor da fase 2. Em 2024, a decisão será em 18 de dezembro (local a definir).

Fonte: Globo Esporte