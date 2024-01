Ponto de Opinião: Ancelotti renova com Real e CBF confirma status de “amadora”

(Foto: Hugo Delgado/EFE)



O técnico Carlo Ancelotti, junto ao Real Madrid, confirmou nesta sexta-feira (29) a renovação de contrato até 2026. Ancelotti vem fazendo um bom trabalho na equipe merengue e uma renovação era inevitável de acontecer.

Por outro lado, desde a saída de Tite da seleção brasileira, a CBF vem cogitando um nome de peso para o cargo técnico. Assim, o nome de Ancelotti foi ventilado e a Confederação garantiu que tinha um acordo com o treinador, mas que ele só chegaria no final da temporada europeia de 2023/2024.

Aliás, o próprio técnico foi questionado inúmeras vezes sobre sua suposta ida à seleção brasileira, o que chegou a incomodar o profissional. O incômodo foi tanto que ele deixou de responder essas perguntas, pois já tinha falado o suficiente sobre o assunto.

Bom, agora com a confirmação de que se manterá em Madrid, é notório de como a CBF tratou esse assunto com muito amadorismo. Não se tinha uma confirmação da vinda de Ancelotti e para “amenizar” a situação, chamou o técnico Fernando Diniz, que acumula o cargo com o Fluminense até a publicação deste artigo.

Neste cenário, a melhor forma é dispensar Diniz da seleção e, agora, realmente ir atrás de um técnico. Daquele que se dedique a seleção e que esteja empenhado em construir um elenco competitivo.

A seleção corre risco nas Eliminatórias da Copa de 2026 e vai ser um vexame histórico se não se classificar. Porém, vai carimbar em definitivo de como a CBF, nos últimos anos, está mau administrada e com os “velhos guerreiros” de sempre.

O cenário é de renovação, de mudança. Está estampado para todos que o Brasil virou uma “seleção comum”, que já teve Pelé, Cafu, Ronaldo, Dida, Rivelino, Garrincha e tantos outros como craques de ponta. Copa América está batendo na porta e não mostramos um sinal de reação. É mudar ou mudar.