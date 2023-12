Prêmio Puskás 2023 tem Guilherme Madruga entre finalistas

The FIFA Puskas Award Finalists! 🚀⭐



🇵🇾 Julio Enciso

🇧🇷 Guilherme Madruga

🇵🇹 Nuno Santos



Watch the final three. 🧵👇 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023









Os finalistas ao Prêmio Puskás de 2023 foram revelados pela Fifa nesta quinta-feira. E tem representante brasileiro na disputa: Guilherme Madruga, pelo Botafogo-SP, com um golaço de bicicleta de fora da área. O volante de 23 anos concorre com o paraguaio Julio Enciso, do Brighton, e o português Nuno Santos, do Sporting. O vencedor será revelado na cerimônia do The Best em Londres, marcada para o dia 15 de janeiro de 2024.

O gol de Guilherme Madruga foi de talento individual. O volante do Botafogo-SP acertou uma bicicleta de fora da área que encobriu o goleiro adversário, na vitória do time paulista sobre o Novorizontino, por 1 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estava ansioso para que o gol aparecesse entre os finalistas ao prêmio.

O Prêmio Puskás dessa edição avalia o gol mais bonito marcado no período de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. Além dos votos dos fãs, o ganhador será escolhido por meio também de um conselho técnico de ex-jogadores, sendo que ambos os grupos têm o mesmo peso na votação.

Fonte: Globo Esporte