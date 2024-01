Verão fitness 2024: confira os melhores produtos para turbinar o seu treino

Com a chegada da temporada mais quente do ano, muitas pessoas buscam aproveitar as altas temperaturas para se exercitar ao ar livre, na praia, parque ou até mesmo no quintal de casa, e por isso garantir um treino eficaz e divertido é importante escolher os equipamentos adequados. Itens como tênis, roupas leves e acessórios específicos para o local escolhido contribuem para uma melhor experiência positiva.

Pensando nisso, a lista a seguir é pensada no público que deseja praticar exercícios durante a estação mais aguardada do ano. Confira:

Caixa De Som Amplificada XC-812TB

Para os entusiastas da dança e atividades ao ar livre, a caixa de som XC-812TB, da Polyvox, não pode ficar de fora. O produto é leve, fácil de usar e possui áudio de qualidade. Oferece bateria com 7 horas de duração, proporcionando uma experiência ainda mais duradoura. Preço sugerido: R$799,00

Kit Academia

Essa vai para aquelas pessoas que amam fazer exercícios, yoga e pilates em casa. Com uma espuma confortável e baixo impacto no solo, o kit conta com tapete, caneleira e halteres e proporciona uma experiência agradável. Os produtos possuem características leves e oferecem versatilidade, permitindo ser transportado facilmente para qualquer lugar. Preço sugerido: R$157,00

Samsung Galaxy Watch4 BT

O smartwatch, tem sido uma ótima opção para as pessoas que estão buscando uma vida saudável. Com um design elegante e sofisticado, este smartwatch consegue monitorar os exercícios físicos através do pulso, além de medir a composição corporal com o poderoso sensor BioActive. Preço sugerido: R$810.

Tênis Nike Downshifter 12

As pessoas que amam academia é importante estarem atentas ao calçado escolhido, para evitar lesões e dores. O Tênis, oferece sustentação e estabilidade, além de leve e fácil adaptação tornam-o ideal para sessões intensas de treinos. Preço sugerido: R$810.

Corda X-Matte

Para quem acha que pular corda é apenas uma brincadeira de criança, ela tem o poder de contribuir para o desenvolvimento da função motora, equilíbrio e até mesmo melhora a capacidade cardiorrespiratória. A Corda com contador, possui aplicativo compatível com Android e iOS que permite o controle total do seu treino, personalizando-o através de objetivos e preferências. Preço sugerido: R$100,00