Imprensa internacional destaca golaço de Vini Jr. e denúncia de racismo em vitória do Real

A atuação de Vinícius Júnior na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, no Estádio da Luz, ganhou destaque na imprensa internacional. Autor do golaço que decidiu a partida, o brasileiro estampou jornais pelo desempenho e também pela denúncia de racismo feita ainda em campo.

O brasileiro relatou ao árbitro François Letexier ter sido alvo de ofensas de enquanto comemorava o gol, episódio que repercutiu mundo afora e rendeu manchetes como: “Decisivo, vaiado, insultado, Vinicius supera o Benfica”.

"Envinininado" destaca o jornal Record, de Portugal: "Gol monumental e acusação de racismo".

L’Équipe, da França, destacou: "Decisivo, vaiado, insultado, Vinicius supera o Benfica".

Diário Olé, da Argentina, destacou o golaço de Vini Jr e tratou a acusação de racismo como um escândalo.

Outro veículo de comunicação argentino, o TyC Sports , também classificou o confronto como um "escândalo".

A BBC da Inglaterra reuniu declarações e destacou a de Alexander-Arnold: "É uma vergonha para o futebol."

Denúncia de racismo

O atacante Vini Jr. denunciou ter sido vítima de um ato de racismo de Prestianni durante o duelo entre Real Madrid e Benfica. O episódio ocorreu logo depois de o brasileiro marcar um golaço e abrir o placar para o time espanhol no segundo tempo do confronto, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A comemoração de Vinicius após o gol, diante da bandeirinha de escanteio e perto de uma torcida organizada do Benfica, gerou reclamações dos jogadores do time luso e iniciou uma confusão no gramado. Vini, inclusive, foi punido com um cartão amarelo por parte do árbitro francês François Letexier.

Após os ânimos se acalmarem, e o jogo ser encaminhado para ser reiniciado, Vini Jr. se indignou com uma manifestação vinda da lateral do campo e fez uma denúncia de racismo para o juiz. Mais uma vez, uma confusão generalizada se formou.

O árbitro imediatamente acionou o protocolo antirracismo previsto pela Uefa e paralisou a partida. O jogo ficou parado por cerca de 10 minutos, enquanto Vini foi amparado por companheiros como Mbappé e Tchouaméni. O técnico do Benfica, José Mourinho, foi um dos que conversou com o brasileiro. Membros das duas comissões técnicas discutiram muito em meio à confusão.

A torcida do Benfica, então, passou a xingar em coro o astro brasileiro - que também teve objetos arremessados em sua direção. A partida foi retomada normalmente, e Vini passou a ser vaiado a cada toque na bola. Mbappé foi outro que passou a ser muito vaiado. A súmula da partida trará o relato oficial do árbitro François Letexier.

Globo Esporte