João Fonseca bate Thiago Monteiro, vence 1º jogo de simples no ano e vai às oitavas do Rio Open

Amigos, amigos, negócios à parte. João Fonseca e Thiago Monteiro sentiram na pele como o ditado pode ser real. Próximos fora de quadra, os brasileiros se enfrentaram na primeira rodada do Rio Open, nesta terça-feira (17), diante de cerca de seis mil torcedores. Melhor para Fonseca, número 38 do mundo, que triunfou por 2 sets a 0 (7/6 e 6/1) e encerrou um jejum de vitórias em simples em 2026. Até agora, eram duas derrotas em dois jogos. Nas oitavas de final, na quinta (19), João vai encarar o peruano Ignacio Buse, 91º do ranking mundial. Thiago Monteiro, por sua vez, dá adeus ao ATP 500 carioca.

– Neste nível de tênis, temos que pensar além da caixinha, ser corajoso nos momentos de maior nervosismo. Esse é meu diferencial no esporte. Treino de uma forma e preciso jogar assim também. Minha cabeça fica muito focada no que preciso fazer. Muito feliz com a mentalidade de hoje, por conseguir o saque na primeira bola. No primeiro set, o Thiago não me deu muitas opções, e pensei em aumentar o nível no tie-break. Depois, na segunda parcial, abri uma vantagem e encaminhei a vitória – analisou Fonseca, em entrevista ao repórter André Pessôa, do sportv.

Apesar do jejum de vitórias que vivia em 2026, João Fonseca chegou ao Rio Open como cabeça de chave número três. O tenista de 19 anos quer superar a melhor campanha na cidade natal. Em 2024, antes mesmo de se profissionalizar oficialmente, alcançou as quartas de final no Jockey Club Brasileiro. Agora, não esconde a busca pelo título.

No início de 2026, Fonseca enfrentou problemas nas costas, que afastaram o jovem de alguns torneios. A falta de ritmo de jogo ajuda a explicar as duas derrotas que tinha sofrido na temporada de simples, nas estreias do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires – onde defendia o título. O Rio Open é também uma chance para João readquirir a melhor forma.

Além da chave de simples, Fonseca disputa o torneio de duplas do Rio Open. Na segunda-feira (16), ao lado de Marcelo Melo, estreou com vitória, superando o argentino Román Andrés Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino. O próximo confronto será nesta quarta (18), contra uma dupla 100% argentina: Andrés Molteni e Máximo González.

Thiago Monteiro, por sua vez, não caía na primeira rodada do Rio Open desde 2018, quando perdeu para o uruguaio Pablo Cuevas. O cearense de 31 anos recebeu um convite para o qualifying deste ano e obteve duas vitórias, sobre o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo e o sérvio Dusan Lajovic. Mas, ao estrear na chave principal, não resistiu a Fonseca.

Com a derrota nesta terça, Monteiro perde a chance de voltar ao top 200 do ranking mundial. No momento, ocupa a 208ª colocação, mas ainda deve perder posições até a próxima atualização da lista da ATP.

– Eu me senti muito bem, especialmente no primeiro set, que foi no detalhe. Os dois sacaram bem, mas o João elevou o nível no tie-break. De sete pontos, foram cinco winners. Não é fácil acompanhar um adversário jogando dessa forma. No segundo set, ele também se soltou, e tive muita dificuldade com o saque. Desejo toda a sorte para o João no decorrer do torneio – disse Monteiro, após a partida.

Como foi o jogo 🎾

O duelo brasileiro começou com os tenistas confirmando seus serviços na Quadra Guga Kuerten, a principal do Rio Open. O saque, inclusive, se tornou um aliado para Fonseca e Monteiro ao longo do primeiro set. Os dois souberam explorar o fundamento, e a parcial se desenrolou sem nenhuma chance de quebra. Só restou, então, resolver a disputa no tie-break.

No game de desempate, Fonseca subiu o nível. Com uma boa variedade de golpes, dominou os pontos e colocou Monteiro para correr algumas vezes. O resultado foi um placar dilatado: 7 a 1 a favor do jovem, que fechou o primeiro set.

Empolgado com a vantagem, Fonseca chegou ao segundo set cheio de disposição para encerrar a partida. Logo no primeiro game de saque de Monteiro, João teve três break points e confirmou o terceiro, abrindo 2 a 0 na parcial. A vantagem construída no início foi suficiente para garantir o triunfo do jovem carioca, que ainda obteve outra quebra e fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (1) e 6/1, em 1h34min.

