Run for Parkinson 2026 mobiliza atletas e população em gesto coletivo de conscientização, inclusão e saúde





A Run for Parkinson 2026 acontece no domingo, 12 de abril, a partir das 8h, com largada e chegada na Rótula das Cuias, em Porto Alegre, reunindo corrida e caminhada de caráter esportivo, social e educativo. Com expectativa de participação de cerca de 800 pessoas, o evento propõe um movimento coletivo de conscientização sobre a Doença de Parkinson, estimulando hábitos saudáveis, inclusão e visibilidade para quem convive com a condição.

A iniciativa é realizada pela Associação Parkinson do Rio Grande do Sul e pela Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais (Asparmig), com organização do SESC/RS. O percurso contempla caminhada de 2 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros, permitindo a participação de diferentes perfis de público, desde atletas até famílias, pessoas idosas e pessoas com deficiência, que contam com desconto conforme a legislação vigente.

“A Run for Parkinson tem o propósito de mostrar que o esporte é um benefício possível para todos. A informação, acolhimento e respeito fortalecem quem vive com a Doença de Parkinson e amplia o diálogo com a sociedade”, destaca a Presidente da Associação Parkinson do Rio Grande do Sul, Neusa Chardosim.

As inscrições estarão abertas de 6 de fevereiro a 5 de abril de 2026, por meio do link https://shre.ink/APrP

Run For Parkinson

O Run For Parkinson é um evento internacional de conscientização sobre a doença de Parkinson que utiliza a corrida de rua como principal ferramenta de mobilização social. Criado na Europa em 2011 e realizado no Brasil desde 2012, o projeto reúne atletas, familiares, pessoas com Parkinson e a comunidade em geral em uma grande ação de informação, inclusão e solidariedade. Mais do que uma prova esportiva, o Run For Parkinson busca ampliar o conhecimento da população sobre a doença, contribuindo para o diagnóstico precoce e para o acesso mais rápido ao tratamento. A iniciativa já passou por diferentes estados brasileiros e chega ao Rio Grande do Sul unindo esporte, saúde e cidadania em um movimento global de empatia e visibilidade para a causa