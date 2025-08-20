Apontados como casal, Alcaraz e Raducanu caem no US Open, mas empolgam com clima romântico

O clima de romance estava no ar em Nova York. Apontados como um suposto casal por fãs do tênis e pela imprensa estrangeira, Carlos Alcaraz e Emma Raducanu fizeram parceria na chave de duplas mistas do US Open e levaram o público à loucura com uma evidente troca de carinhos e sorrisos, principalmente na comemoração de pontos.

O espanhol e a britânica foram eliminados, na terça-feira, na estreia do novo formato da disputa, ao perderem para a americana Jessica Pegula e o britânico Jack Draper. Apesar do revés, Carlitos, número 2 do mundo em simples, e Emma, número 35, levaram tudo numa boa e demonstraram que o fato de atuarem juntos já valeu muito a pena.

Figurinhas carimbadas do Grand Slam americano, os dois campeões focam agora as atenções para a participação individual - a chave começará no próximo domingo. Vivendo belo momento, Alcaraz vem de sete finais consecutivas, tendo perdido apenas as decisões de Wimbledon para o número 1, Jannik Sinner, no mês passado, e do ATP 500 de Barcelona, para o norueguês Holger Rune, em abril.

Raducanu, campeã do US Open em 2021, com apenas 18 anos, tenta se recuperar após uma temporada sem grandes resultados e nenhum título até aqui. A melhor campanha dela neste ano foi a ida às quartas de final do WTA 1000 de Miami, em março.

Após derrotarem o casal que os fãs do tênis adorariam que fosse oficial, Pegula e Draper eliminaram os russos Mirra Andreeva e Daniil Medvedev e avançaram à semifinal de duplas mistas. Por uma vaga na decisão, eles vão encarar a polonesa Iga Swiatek e o norueguês Casper Ruud. Do outro lado da chave, a semi será o embate dos americanos Danielle Collins e Christian Harrison contra os italianos Sara Errani e Andrea Vavassori.

Globo Esporte