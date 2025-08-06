Xsports estreia dia 16 de agosto na TV aberta como o primeiro canal 100% dedicado ao esporte

(Foto: Marcelo Poli)





O esporte acaba de ganhar um novo espaço na televisão brasileira. A partir deste mês, estreia a Xsports, primeira emissora da TV aberta com programação 100% dedicada ao universo esportivo, no ar 24 horas por dia, no canal 32 UHF. O projeto nasce com um propósito claro: valorizar o esporte e o atleta em todas as suas formas.

Sediada no icônico prédio da antiga MTV, construído por Assis Chateaubriand, pioneiro da TV no Brasil, a Xsports resgata um símbolo da televisão nacional para dar visibilidade a modalidades consagradas e emergentes, em uma programação diversa, dinâmica e inclusiva. Muito além do futebol – ao vivo e para todos

A Xsports vai ao ar com transmissões ao vivo de algumas das principais competições esportivas do mundo, com destaque para os grandes campeonatos europeus de futebol:

Premier League (Campeonato Inglês)

LaLiga (Campeonato Espanhol)

Bundesliga (Campeonato Alemão)

Serie A (Campeonato Italiano)

Liga Portugal (Campeonato Português)





Além do futebol, o canal exibirá competições internacionais como:

Diamond League (Atletismo)

Nascar Cup Series (Automobilismo)

Turkish Airlines EuroLeague (Euroliga de Basquete)

A grade também abre espaço para outras modalidades, como vôlei, tênis, triatlo, hipismo, ciclismo e maratonas.

Mais do que cobrir eventos, a Xsports aposta em uma abordagem editorial que inspira hábitos saudáveis, incentiva a prática esportiva e estimula o diálogo entre gerações. Um dos focos da emissora será o acompanhamento do futuro do esporte nacional, com atenção especial a atletas olímpicos e paralímpicos em formação.

Gente que entende e gente nova no jogo

A Xsports estreia com um time de peso do jornalismo esportivo, reunindo nomes consagrados como Milton Leite, Mauro e Gabriel Beting, Álvaro José, Dudu Monsanto, Bira NWB, Raí Monteiro, Danilo Castro, Rodrigo Lazarini, Antonio Marcos, Rodrigo Seraphim e Pedro Oliveira. Também integram o elenco José Neto, Lipe, Digão e o ex-jogador Cristian Baroni, com passagens por Corinthians e Grêmio.

Ao mesmo tempo, a emissora aposta em novos talentos da comunicação esportiva, oferecendo espaço para vozes ainda pouco exploradas, com a proposta de diversificar a narrativa e dialogar com públicos de diferentes perfis e gerações.

A grade da Xsports será dinâmica, com novos programas lançados conforme o calendário esportivo e oportunidades de mercado. Desde o início, o canal se posiciona como um ambiente aberto à cocriação com marcas e agências, com espaço para a busca de novos direitos de transmissão, formatos publicitários inovadores e conteúdos proprietários que conectem marcas e audiência.

“Vamos oferecer mais que mídia: queremos construir, junto ao mercado, experiências relevantes para o público”, destaca Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports.

Presente também nas principais plataformas digitais, a Xsports oferecerá conteúdos exclusivos, trechos da programação e formatos desenvolvidos especialmente para o ambiente online. Em breve, o canal também deve lançar experiências sob demanda, fortalecendo sua estratégia multitelas e alinhando-se aos novos hábitos de consumo de conteúdo esportivo.

A Xsports estreia suas transmissões no próximo dia 16 de agosto com o propósito claro de promover entretenimento de qualidade e manter o esporte no centro da conversa.