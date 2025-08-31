Luisa Stefani vai às oitavas do US Open

(Foto: Manuela Davies / USTA)





Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 24ª do mundo, e a húngara Timea Babos emplacaram, neste sábado (30), mais uma vitória no US Open, último Grand Slam do ano, disputado no piso duro em Nova York. A brasileira e Babos derrotaram as norte-americanas Iva Jovic e Clervie Ngououe, por 2 sets a 0 com duplo 6/4.

"Feliz com a vitória de hoje, são duas tenistas da casa, novas, com grandes resultados de Grand Slam juvenil e muita qualidade. Entramos com o plano de jogo claro de tomar a iniciativa cedo nos pontos e sermos ativas na rede. Elas começaram muito bem, mas mantivemos a calma pra buscar o primeiro set e jogarmos com o placar no segundo", disse Luisa patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

"Todo jogo neste torneio é um desafio, temos grandes objetivos aqui e seguimos construindo e procurando melhorar jogo a jogo", completou.

Luisa e Babos enfrentam nas oitavas de final a parceria das chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang, responsáveis por eliminarem as cabeças de chave 8, a chinesa Hanyu Guo e a russa Alexandra Panova.