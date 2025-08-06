Tottenham anuncia a saída de Son para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos





O Tottenham anunciou nesta quarta-feira a saída de Heung-Min Son para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O atacante sul-coreano deixa a equipe inglesa aos 33 anos, depois de 10 temporadas, para disputar a MLS - principal liga norte-americana de futebol.

- Sonny chegou ao Tottenham Hotspur há uma década, em agosto de 2015, e desde então se consolidou como um dos maiores jogadores de todos os tempos do clube. O sul-coreano disputou 454 partidas pelo Lilywhite, marcando 173 gols, o quinto maior número de nossa história - lembrou o Tottenham em comunicado.

Para contratar o astro, o Los Angeles FC vai desembolsar 22,4 milhões de euros (R$ 142 milhões), segundo veículos ingleses. Assim, Son se tornaria a contratação mais cara da história da MLS, superando os 21,2 milhões de euros pagos pelo Atlanta United para tirar o marfinense Emmanuel Lath do Middlesbrough, em fevereiro.

Grande estrela do esporte na Coreia do Sul, Son fez seu último jogo pelo Tottenham justamente em seu país natal, um amistoso contra o Newcastle, que terminou empatado em 1 a 1. Depois, viajou para os Estados Unidos para concluir a transferência para a MLS.

- Sonny é um dos maiores jogadores a vestir a famosa camisa Lilywhite e tem sido uma alegria vê-lo jogar ao longo da última década. Ele não é apenas um jogador de futebol incrivelmente talentoso, mas também um ser humano incrível que tocou corações e inspirou pessoas em todo o clube e no mundo todo. O triunfo da Liga Europa em Bilbao foi um momento verdadeiramente mágico na história do clube e Sonny levantando o troféu é uma lembrança perfeita e duradoura de sua fantástica década no Tottenham Hotspur - disse o presidente do clube, Daniel Levy.

O Los Angeles FC enviou uma delegação para a capital sul-coreana para fechar a negociação com Son durante a turnê do Tottenham no país. O jogador de 33 anos teve ofertas de clubes da Arábia Saudita, com valores maiores do que a proposta do Los Angeles FC, mas Son preferiu a transferência para os Estados Unidos. No novo clube, o sul-coreano vai reencontrar o goleiro francês Hugo Lloris, com quem atuou no Tottenham entre 2015 e 2024.

