On SquadRace 2025 transformará edifício garagem do Allianz Parque em palco de corrida e cultura urbana em São Paulo

(Foto: Divulgação On Brasil)





Após estreia de sucesso em 2024, a marca suíça de sportwear On realizará a segunda edição da corrida de revezamento SquadRace, em São Paulo, no dia 6 de setembro no edifício garagem do Allianz Parque. Unindo esporte, cultura urbana e muita música, a competição reunirá corredores amadores e amantes do esporte em uma noite que promete celebrar o senso de comunidade e movimento. Além da competição em equipe, a edição deste ano vai contar com um afterparty exclusivo assinado pela festa Gop Tun e uma grande novidade na premiação: além dos R$10 mil reais, o time vencedor irá representar o Brasil na edição de Miami do evento.

As inscrições gratuitas para o SquadRace 2025 serão abertas no próximo dia 20 de agosto, às 11h, através do site oficial do evento e redes sociais da On Brasil. Cada equipe (squad) deverá ser composta por 4 pessoas sendo obrigatoriamente mista (dois homens e duas mulheres) com idade mínima de 18 anos. Os times disputarão baterias eliminatórias em um circuito de revezamento 4x800 metros — com cada atleta percorrendo 800 metros, totalizando 3,2 km por equipe. A cada rodada, os squads com melhor desempenho avançam para a próxima fase. A equipe campeã conquistará o título de vencedora do SquadRace 2025, R$10 mil reais e vai representar o Brasil em Miami em outubro. Para mais informações, consulte o regulamento completo no site.

O público no Allianz Parque poderá curtir um line-up de DJs assinado pela Gop Tun — uma das festas mais influentes da cena musical paulistana. O coletivo vai garantir uma trilha sonora vibrante e uma experiência cultural completa desde antes da largada até depois da grande final. Os ingressos para assistir a competição e curtir a festa são gratuitos e podem ser retirados a partir do dia 25 de agosto - mais informações serão disponibilizadas pelos perfis sociais da On Brasil ( on.brasil) e Gop Tun ( goptun).

“Acreditamos no poder da comunidade e na união entre performance, cultura e pertencimento. O SquadRace não é só uma corrida: é um movimento que transforma o ato de correr em um ponto de encontro entre diferentes histórias, estilos de vida e expressões urbanas, o que também tem tudo a ver com São Paulo”, afirma Alexandre Martinez, diretor de marketing da On no Brasil. “Este ano queremos proporcionar aos competidores e ao público uma experiência ainda mais premium e inesquecível do começo ao fim. Ter a Gop Tun como parceria reflete também a visão da On de que a corrida é muito mais do que a performance e competição: é também falar de lifestyle”.

Com uma proposta que valoriza a coletividade, o SquadRace 2025 dá um passo à frente ao promover novas conexões entre crews, dar visibilidade a novos corredores e integrar influenciadores, criadores e artistas locais.

Serviço | On SquadRace 2025

Data: 6 de setembro de 2025

Horário: a partir das 18h

Local: Edifício Garagem Allianz Parque - R. Padre Antônio Tomás, 72 - Portão C1 - Água Branca, São Paulo/SP

Inscrições: 20 de agosto, a partir das 11h pelo site oficial - Link

Ingressos (público geral): 25 de agosto pelas redes sociais da On Brasil e Gop Tun