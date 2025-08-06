Etapa de Cuiabá do Circuito de Corridas CAIXA 2025 está com inscrições abertas

(Foto: Luiz Doro / @dorofoto / HT Sports)





O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series dá início à temporada 2025 no dia 24 de agosto, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. A mais tradicional série de corridas de rua do Brasil conta com um total de 14 etapas, com percursos de 10km, 5km e caminhada de 5km, reunindo corredores de elite, atletas e paratletas amadores em todas as regiões do País.

As inscrições para a etapa da capital do Mato Grosso já estão abertas e devem ser feitas on-line. Para isso, basta acessar https://circuitocaixa.com/2025-cuiaba/. O site oficial do evento ainda traz as informações para os atletas amadores da cidade e região, incluindo o regulamento geral e detalhes do percurso.

Os participantes do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series têm duas opções de kit, o CAIXA e o Popular. O primeiro tem preço de R$ 89,00 (mais R$ 8,90 taxa de serviço), enquanto o segundo custa R$ 59,00 (mais R$ 5,90 taxa de serviço). Confira as características de cada um:





KIT CAIXA

- Número de Peito de uso obrigatório e intransferível

- Chip de cronometragem

- Camiseta

- Sacola

- Medalha de participação (pós-prova)





KIT POPULAR

- Número de Peito de uso obrigatório e intransferível

- Chip de cronometragem

- Medalha de participação





Benefícios e vantagens

Quem utilizar o cartão de crédito CAIXA como forma de pagamento terá 20% de desconto ao confirmar sua participação na prova. Já os corredores acima de 60 anos pagarão 50% do valor da inscrição (esse desconto não é acumulativo com o desconto do Cartão de Crédito CAIXA).

A categoria economiários (colaboradores CAIXA) oferece desconto de 50%. Para obter o benefício, a inserção do código funcional é obrigatória no ato da inscrição.

Temporada 2025

Com 14 etapas, o Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series terá três a mais em relação ao ano passado. Após a abertura em Cuiabá, a caravana pega a estrada para cumprir agenda com os corredores brasileiros nas seguintes cidades: Maceió/AL (07/09); João Pessoa/PB (21/09); Rio de Janeiro/RJ (28/09); Aracaju/SE (05/10); São Luís/MA (12/10); Natal/RN (19/10).