Brasil vence Argentina e Canadá e conquista os dois títulos do Campeonato das Américas de goalball

(Foto: Alessandra Cabral/CPB)





A Seleção Brasileira de goalball conquistou os dois títulos (masculino e feminino) do Campeonato das Américas nesta terça-feira, 5, no Centro de Treinamento Paralímpico (CT), em São Paulo, com as vitórias sobre Argentina e Canadá, respectivamente. As duas finais contaram com transmissão ao vivo pelos canais SporTV2.

Com o feito, os brasileiros conseguiram repetir o feito de 2022, quando o país conquistou o título nas duas categorias – masculino e feminino – da competição. De quebra, a Seleção feminina também garantiu vaga no Campeonato Mundial da modalidade de 2026, que será disputado em Hangzhou, na China. Entre os homens, o Brasil já tinha o lugar assegurado por ser o atual dono do título.

No primeiro confronto valendo ouro, a equipe masculina venceu os argentinos por 7 a 1 e conquistou o tricampeonato da competição, já havia vencido em 2017 e 2022, também disputados em casa. Os homens ainda obtiveram um terceiro lugar (2013) e uma quarta colocação (2005).

A campanha masculina do Brasil finalizou com saldo positivo de forma invicta, com 56 gols marcados e apenas nove sofridos na fase de grupos, além das vitórias na fase eliminatória contra Nicarágua, Estados Unidos e as finais contra os argentinos.

Apesar da Argentina ter chegado pela primeira vez a uma final, os dois países têm histórico antigo de confrontos no torneio: em 2005, cada equipe venceu uma partida na fase de grupos; em 2013, o Brasil venceu os dois encontros, incluindo a disputa pelo bronze; em 2017 e 2022, os brasileiros também levaram a melhor, assim como agora em 2025.

Leomon foi um dos destaques da final, com três gols marcados. “É uma alegria imensa conquistar mais um título. Final é sempre difícil, mas nossa união e disciplina tática fizeram a diferença. Jogar em casa e manter a invencibilidade é algo especial para todos nós”, afirmou o brasiliense, camisa 4 da seleção.

Já na decisão feminina, o Brasil enfrentou o Canadá, dono da melhor campanha do Grupo A, e venceu por 6 a 2 , com atuação sólida e paciente para conseguir movimentar o placar, já que os primeiros seis minutos do jogo ficaram empatados por 0 a 0.

Brasil e Canadá reeditaram a final de 2022, também vencida pelas brasileiras. Em edições anteriores, os dois países se enfrentaram diversas vezes com equilíbrio: empates e vitórias de ambos marcaram os torneios de 2005, 2013 e 2017. Desta vez, o Brasil voltou a levar a melhor diante da torcida confirmando o bicampeonato.

“Sabíamos da força do Canadá, então fiquei no banco observando as jogadas e ouvindo as instruções do técnico. Quando entrei, já sabia exatamente o que precisava fazer. Agora é seguir treinando com o clube e focar no Mundial — queremos medalha”, declarou Jéssica Vitorino, autora de quatro gols na final.

A seleção feminina, que também termina invicta, havia passado pela Argentina na semifinal com vitória por 10 a 2. Na primeira fase, acumulou quatro vitórias, com 35 gols marcados e apenas dois sofridos.

A competição, que faz parte do calendário oficial da IBSA (sigla em inglês para Federação Internacional de Esportes para Cegos), e foi organizada pela CBDV, reuniu 23 seleções no CT Paralímpico desde o dia 29 de julho. Também serviu de preparação para o Campeonato Mundial e o ciclo rumo aos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

CPB