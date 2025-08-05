Neymar elogia Morumbis e rejeita atuar pelo Santos no Allianz: "Incomoda qualquer jogador"

(Foto: Marcos Ribolli)





Neymar disse ser praticamente impossível atuar pelo Santos como mandante no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em função do gramado sintético. O craque foi o protagonista da vitória do Peixe no Morumbis, nesta segunda-feira, contra o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor de dois gols na vitória por 3 a 1, ele se mostrou à vontade na casa tricolor.

– Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em Society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões. O Morumbi é muito bom e me sinto melhor. Me sinto bem nesse campo – disse Neymar, na zona mista do estádio são-paulino.

Neymar também falou sobre a possibilidade de brigar por algo mais do que escapar do rebaixamento no Brasileirão. O camisa 10 completou cinco jogos seguidos pelo Alvinegro, todos atuando os 90 minutos, mostrando uma melhora física.

– Sempre pensamos em algo maior desde o começo do campeonato. Pelas nossas falhas, sofremos nossas consequências. Ficamos felizes de ter saído, agora é pensar em melhorar. Estou melhor, melhorando. Minha qualidade todos sabem que eu tenho, não preciso provar nada para ninguém. Quero estar melhor a cada dia para ajudar meus companheiros e o Santos – resumiu.

No primeiro semestre, Neymar sofreu com lesões e não conseguiu deslanchar. Agora, considera que a inconstância fica ficou para trás.

– Todas as vezes que estou em campo, estou à vontade. Precisava de tempo, de vontade. De minutos. Isso é normal, foi o que eu falei que pós cirurgia tinham me avisado que seria chato, difícil, triste. Sofri, mas passou – encerrou.

Com a semana livre para se preparar para enfrentar o Cruzeiro no fim de semana, Neymar também está perto de retornar à seleção brasileira, que faz no início de setembro as duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul. A convocação será no final de agosto.

Globo Esporte