É campeão! Brasil vence Colômbia e conquista tricampeonato do Torneio Internacional de Futsal Feminino

(Foto: Nelson Terme/CBF)

A Seleção Brasileira de Futsal Feminino é campeã pela terceira vez consecutiva do Torneio Internacional de Futsal, disputado em Xanxerê (SC). Na final deste domingo (24), o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 0 na Arena Ivo Sguissardi e confirmou mais uma campanha invicta na competição.

Desde o apito inicial, o Brasil pressionou com intensidade, criou boas oportunidades, dominou a posse de bola mas pecou nas finalizações. A Colômbia, bem postada defensivamente, apostava nos desarmes e na velocidade, mas não conseguia encaixar contra-ataques efetivos. Outro desafio foi vencer a goleira Paula Valência, que fez grandes defesas e segurou o 0 a 0 até metade do primeiro tempo.

O gol do Brasil veio dos pés de Simone, que apareceu livre na entrada da área e soltou a canhota no ângulo esquerdo, sem chances para a goleira colombiana. Um golaço que abriu o placar e fez a alegria da torcida em Xanxerê.

A Colômbia até tentou reagir nos minutos finais da primeira etapa, mas não conseguiu criar chances claras.

No segundo período, o jogo ficou mais equilibrado, com a Colômbia tentando sair mais para o jogo. Ainda assim, o Brasil seguiu superior, pressionando e empurrando as adversárias para a quadra defensiva. A Seleção confirmou a vitória com uma jogada entre craques. As melhores do mundo mostraram a força ofensiva do Brasil. Passe de Amandinha para Emily que completou para o fundo das redes e fechou o placar em 2 a 0.

“Antes de nada agradecer a quem deu o passe, a Amanda, né? Acho que o conjunto se resume nisso, né? O gol resume em quem roubou a bola lá atrás, quem recuperou e graças a Deus pude fazer o gol. Estou muito feliz. Agradecer a quem está em casa assistindo e ressaltar a minha família também que sempre me apoiou nisso e estão felizes comigo. Fui muito abençoada porque graças a Deus pude marcar na final. É muito felicidade”, celebrou.

Com o resultado, a Seleção Brasileira encerra mais uma edição do torneio com 100% de aproveitamento e hegemonia na competição. O Brasil venceu todas as edições do torneio de forma invicta. Foi o último compromisso oficial da Seleção antes da Copa do Mundo, que será disputada nas Filipinas entre 21 de novembro e 7 de dezembro.