Corrida de rua: uma atividade que pode mudar sua rotina

(Foto: Gabriel Barbatini / Fotop)





Se você está procurando uma maneira simples, acessível e transformadora para mudar a sua rotina e se exercitar, temos uma sugestão: já pensou em começar a correr? Os praticantes dessa modalidade costumam dizer que a corrida é uma celebração da evolução pessoal, da superação dos próprios limites e da conquista de novos hábitos.

A corrida de rua é uma das atividades físicas mais democráticas que existem — não importa a idade, o preparo físico ou a experiência. E não é preciso ser atleta para começar: basta calçar seu par de tênis e dar o primeiro passo.

Além dos benefícios físicos, como melhora da saúde cardiovascular, perda de peso e aumento da disposição, correr também fortalece a mente: ajuda a aliviar o estresse, aumenta a autoestima e traz a sensação de realização pessoal. Segundo a Pesquisa "Por dentro do Corre", realizada pela consultoria Box 1824, a corrida se transformou em um fenômeno cultural e social, com 13 milhões de adeptos no Brasil. Cerca de 46% dos entrevistados declararam que correm para melhorar a saúde mental.

Participe de corridas de rua

Depois que der o primeiro passo e começar a praticar a corrida, coloque na agenda as corridas de rua programadas para a sua cidade e inscreva-se. Em Sorocaba, por exemplo, a Planeta Run 2025 terá uma edição especial no dia 21 de setembro, na Floresta Nacional de Ipanema (Flona), em Iperó/SP - um cenário que conquistou os amantes desta modalidade esportiva. Neste ano, a prova terá um novo percurso com 7,7 km para corredores iniciantes e de nível avançado. A largada está marcada para as 7h30 da manhã.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de setembro ou enquanto houver vagas, no site planetarun.com.br. Na página é possível consultar o regulamento e o valor da inscrição. A idade mínima para participar é de 16 anos e as inscrições também estão disponíveis para os atletas PCD (portadores de necessidades especiais), de forma individual ou em equipes.

O evento é realizado pela Construtora Planeta, que incentiva a prática de exercícios físicos e a adoção de hábitos saudáveis. “Nosso evento foi pensado também para quem está começando. Teremos um ambiente acolhedor, apoio profissional e muita energia positiva para você se sentir parte de algo maior. Na Planeta Run, cada passo é um avanço e cada quilômetro vencido é uma vitória. Temos o esporte no DNA da empresa, por isso, nosso maior objetivo com esses eventos é promover a atividade física”, comenta Ricardo Guimarães, presidente do Conselho de Administração da Construtora Planeta.

O local escolhido para esta prova é uma atração à parte: a Floresta Nacional de Ipanema (Flona) é uma Unidade de Conservação Federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, mas que também tem ligação com o esporte, com suas trilhas para corrida e caminhada.

A largada da prova, que terá subidas e descidas no piso de terra e grama, será ao lado da Casa das Armas Brancas, uma importante edificação que foi construída entre 1879 e 1886, e que hoje faz parte do roteiro para visitação.

Receberão troféus do 1º ao 3º colocado na categoria geral feminina e masculina, e nas demais categorias divididas por faixa etária. Também serão premiados os primeiros colocados nas categorias PCD, assessorias e empresas.

A Flona

Sede da antiga Fazenda Ipanema, em Iperó, a Floresta Nacional de Ipanema (Flona) é uma área com 5.069,73 hectares. O local abriga construções de diversos períodos da história da siderurgia brasileira, a partir do século XVI, que contribuíram para a origem de várias cidades da região de Sorocaba e o desenvolvimento do Brasil. Na década de 1860, a Flona recebeu visitas de Dom Pedro II.

É hoje um dos maiores ecossistemas de Mata Atlântica existentes do interior do Estado de São Paulo e a unidade de conservação recebe visitantes, que podem percorrer trilhas destinadas à prática esportiva. O público pode ainda observar a vida silvestre, áreas florestais e reunir a família para sessões de fotos e piqueniques – muito comuns aos finais de semana.