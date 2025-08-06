Denúncias de plano de sequestro de Pedrinho, presidente do Vasco, citam milicianos de Bangu

(Foto: Dikran Sahagian/Vasco)





Entre o final do mês passado e o início deste mês, o Disque Denúncia recebeu duas denúncias anônimas sobre planos de sequestro do presidente do Vasco, Pedrinho. Nesta terça-feira, o dirigente foi informado pela polícia sobre o plano criminoso, como revelou o ge.

Segundo os relatos, ele seria capturado até esta quarta-feira (6) por milicianos de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

O g1 teve acesso aos dois registros. O primeiro ocorreu na tarde de 28 de julho, e o segundo, na tarde de 1º de agosto. Por conta das denúncias, o material foi encaminhado à Delegacia Antissequestro (DAS). Ainda não há confirmação sobre a veracidade das denúncias.

Na primeira ligação, o denunciante afirmou que pessoas estariam planejando sequestrar Pedrinho nas imediações do estádio do Vasco, em São Cristóvão, na Zona Norte da cidade. Havia suspeitas de que o crime poderia ocorrer até o dia 6 de agosto.

Quatro dias depois, o Disque Denúncia recebeu uma nova ligação, desta vez com mais detalhes. Segundo o relato, milicianos de Bangu estariam se preparando para entrar em campo disfarçados de empresários — vestidos com ternos — com o objetivo de sequestrar Pedrinho e obrigá-lo a realizar transferências via Pix.

O documento aponta que o denunciante afirmou que o crime teria a participação de dois funcionários do clube.

Diante das denúncias, a DAS abriu um inquérito para apurar o caso. Pedrinho foi orientado a reforçar sua segurança.

“Depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, agora, fui surpreendido com a informação da polícia sobre uma denúncia de tentativa de me sequestrar. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. É inaceitável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza que, em breve, os culpados serão punidos”, disse o ex-jogador ao ge.

O Vasco informou que “está colaborando integralmente com a investigação policial em andamento.”

Outras ameaças

Em novembro do ano passado, Pedrinho relatou ter sofrido uma ameaça de morte ao receber uma mensagem em um grupo de Whatsapp.

Em julho deste ano, o presidente também revelou que o endereço de sua casa foi divulgado por um influenciador nas redes sociais e por isso e passou a temer por sua segurança.

“A emoção não dá direito a nada, a agressão, incentivo a violência e muito menos divulgar meu endereço. A partir de hoje, qualquer coisa que aconteça comigo ou com minha família, ele é suspeito. As pessoas não têm direito a achar que, por causa do futebol, podem fazer tudo”, disse o presidente em coletiva de imprensa.

“Sou ameaçado de morte o tempo inteiro. Mas ele passou dos limites quando publicou meu endereço”, acrescentou.

Globo Esporte