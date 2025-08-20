Studio Zen apresenta duas novas modalidades do Garuda





O Studio Zen Pilates anunciou a chegada de duas novas modalidades do método Garuda para suas unidades em Porto Ferreira e Ribeirão Preto. As aulas ministradas pela educadora Marlene Ruginski já consistem na implementação das novidades.

O Método Garuda é uma técnica dividida em várias modalidades: Garuda Foundation Matwork, Seated & Standing, Garuda Chakra, Garuda Dhara, Garuda Graha, Garuda Barre, dentre outras. Marlene faz parte de um seleto grupo de profissionais habilitados a oferecer todas as modalidades do Garuda que já foram ministradas pelo criador do método, “James D’Silva”. Desde 2013, Marlene é “Garuda Teacher” e a única oficialmente certificada e habilitada a oferecer todas as modalidades em Ribeirão Preto e região.

As novidades são:

Garuda Mala

Esta técnica consiste no uso de elásticos de resistência, que permite mais eficácia na definição de espirais e cria espaço para cada movimento. O Mala trabalha a mobilização da coluna, definindo diferentes planos e possibilidades de movimento. A combinação com os elásticos permite um treino revolucionário e desafiador, tanto para iniciantes quanto para praticantes mais avançados

Garuda Tara

O Tara utiliza uma mola e cinta para realizar os movimentos e trabalha diversas partes do corpo. Componente do Garuda Apparatus, sua técnica consiste em apoiar e tracionar o corpo, explorando os espaços a sua volta, liberando articulações e nos tornando conscientes das instabilidades do corpo. Ele pode ser adaptado em diferentes equipamentos fixos na parede ou utilizar equipamentos de Pilates, como o Cadillac e o Reformer.

Sobre o Studio

A primeira unidade do Studio Zen Pilates foi inaugurada em 2011 em Porto Ferreira, SP, sendo o pioneiro no ensino da prática de Pilates e Yoga na cidade. A unidade conta com salas climatizadas, equipadas com os mais modernos aparelhos e instrutores altamente qualificados.

Visando alcançar um público ainda maior, o Studio inaugura este ano sua segunda unidade, agora na cidade de Ribeirão Preto, SP. O espaço contará com a mesma excelência de ensino e modernidade da unidade original, aliado à credibilidade da parceria com o Centro Médico de Ribeirão Preto. O Studio Zen utilizará as mesmas instalações do Centro Médico, na Rua Thomaz Nogueira Gaia, 1275, Jardim Irajá.

Sobre a fundadora

Marlene Ruginski é formada em Educação Física, pós-graduada pelo Hospital Albert Einstein em Ortopedia Multiprofissional e Atividade Física para Prevenção, Tratamento de Doenças e Promoção de Saúde. Também possui especialização em Fisiologia do Exercício, Treinamentos Especializados para Grupos Especiais, Pilates, Reabilitação de Lesões e Doenças Músculo Esquelético.

Marlene tem ainda mais de 600 horas em formações de Hatha Yoga com Marcos Rojo, Marcos Schultz, Glauco Tavares, Ronaldo Carvalho, entre outros profissionais referência na área. Recentemente, especializou-se também em Yoga Visceral, método inovador no tratamento e cura para males do corpo e da mente.

É certificada pela Aliança do Yoga e pela escola Kaivalyadhama, da Índia. Instrutora de Garuda desde 2013, realiza cursos anualmente com James D’Silva em São Paulo, SP, e na sede The Garuda Studio em Londres, na Inglaterra.

Serviço

Studio Zen Pilates Ribeirão Preto





Rua Thomaz Nogueira Gaia, nº 1275, bairro Jardim Irajá, Ribeirão Preto

Instagram: @studiozenpilatesrp / Facebook: @studiozenpilatesrp





Studio Zen Pilates Porto Ferreira

Rua São Sebastião, nº 42, Centro, Porto Ferreira

Instagram: @studiozen.pilates / Facebook: @studiozenpilates





Contato Assessoria: Nicholas Araujo – (16) 99107-4181 / nicholas919@gmail.com