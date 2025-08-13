PSG supera Tottenham nos pênaltis e fatura taça inédita da Supercopa da Europa

(Foto: Gettty Images)

O PSG venceu o Tottenham nesta quarta-feira (13), nos pênaltis (4 a 3), no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália, pela final da Supercopa Europeia. O tempo normal terminou com empate de 2 a 2, com o empate francês sendo buscado nos acréscimos. Van der Ven e Romero anotaram os gols dos Spurs, que quase chegaram ao segundo título em menos de três meses. Lee Kang-in e Gonçalo Ramos fizeram os gols da reação francesa, levando a decisão para as penalidades, antes da taça ser comemorada.

Com o resultado, o PSG conquistou a Supercopa da Europa pela primeira vez na sua história. A equipe do técnico Luis Enrique custou, mas mostrou poder de reação, tanto no tempo normal como nas penalidades, para superar as adversidades. O gol que começou a reação veio aos 40 minutos do 2° tempo.

O torneio teria, inevitavelmente, um campeão inédito, seja qual fosse o placar final. O PSG voltou a ter atuação abaixo do esperado, algo parecido com o que aconteceu na decisão da Copa do Mundo de Clubes, aproveitando a postura mais defensiva que o Tottenham preferiu adotar quando tinha vantagem de 2 a 0.

Um dos destaques do jogo ficou por conta do goleiro Chevalier, recém-chegado ao PSG vindo do Lille, que falhou no segundo gol. Ele foi contratado com aval do técnico Luis Enrique, que preferiu dispensar os serviços do italiano Donnarumma, um dos principais nomes do seu elenco na última temporada. Nos pênaltis, Chevalier defendeu uma das cobranças para se redimir e mostrar seu valor, agora em um clube de maior expressão.

No final de semana, os dois times estreiam em suas respectivas ligas. O PSG visita o Nantes, no domingo (17), com os Spurs enfrentando o Burnley no sábado (16), em casa.

Tottenham com mais ritmo de jogo

Diante de um time que teve uma pré-temporada bastante reduzida - muito em função da presença do PSG na Copa do Mundo de Clubes - o Tottenham, com mais jogos de preparação na bagagem, teve a primeira chance real do jogo, aos 22 minutos, com Richarlison, exigindo boa defesa do goleiro Chevalier, que fazia sua estreia pelos atuais campeões europeus.

O PSG pouco incomodava, com o Tottenham conseguindo levar mais perigo em suas ações. Aos 38, o placar foi aberto com gol de van der Ven, aproveitando sobra debaixo das traves depois de bola aérea. Chevalier chegou a fazer boa defesa antes da bola bater no poste e se oferecer para o holandês.

Apesar da maior posse de bola, o PSG foi para o intervalo em desvantagem pela falta de eficiência apresentada - nenhum chute foi disparado no gol adversário na etapa inicial.

Falha de recém-chegado e reação no fim

A situação do Paris piorou logo aos 3 minutos do segundo tempo, quando o time foi castigado com nova bola alçada na área. Romero apareceu atrás da zaga para cabecear, com Chevalier falhando na hora de evitar um novo gol.

O PSG melhorou seu desempenho somente depois da vantagem dobrada dos ingleses. Com 2 a 0 no placar, o Tottenham foi bem, por algum tempo, para segurar os avanços dos atuais campeões da Champions. O PSG descontou aos 40 minutos da etapa final, colocando fogo no jogo, antes da chama aparecer por inteiro nos acréscimos, com gol de Gonçalo Ramos.

Nas penalidades, melhor para o PSG, que também saiu atrás quando Vitinha desperdiçou a primeira cobrança. Chevalier entrou em ação para defender uma das penalidades do Tottenham, que se despediu da taça com erros de van der Ven e Mathys Tel.

