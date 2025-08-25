Melo e Matos são campeões do ATP 250 de Winston-Salem, 40º título da carreira do Marcelo





Um sábado (23) de muita emoção para a dupla Marcelo Melo e Rafael Matos. O mineiro e o gaúcho comemoraram o título do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. É a 40ª conquista da carreira de Melo - 17ª de ATP 250 -, a terceiro da parceria com Matos e a segunda em Winston-Salem - campeão na edição 2019 com o polonês Lukasz Kubot. Foi a sétima participação do mineiro no torneio - a segunda com o gaúcho.

Jogando muito bem ao longo de toda a semana, Melo e Matos repetiram a atuação na final e derrotaram o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler - cabeças 3 -, marcando 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 10-8, em 1h33min. Foram quatro vitórias no torneio, com duas viradas - na semi e na decisão. Agora, a dupla segue para o US Open, Grand Slam que começa neste domingo (24), nos Estados Unidos.

"Muito contente aqui com o título. Acho que foi uma semana especial para nós. Jogamos muito bem desde a primeira rodada. Conseguimos imprimir o ritmo de jogo no nível alto que podemos jogar praticamente em todas as partidas. Estamos realmente muito felizes aqui com a vitória e espero levar essa confiança toda para o US Open", afirmou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

"E foi muito bacana porque pude homenagear meu pai", completou um emocionado Melo, que dedicou o título a seu pai Paulo, que morreu em fevereiro deste ano, logo após o Rio Open.

O jogo - Os adversários conseguiram uma quebra no décimo game para fazer 6/4, após um primeiro set muito equilibrado. Melo e Matos devolveram o 6/4 no segundo set, com um break no nono game, 5/4, fechando em seguida. E a decisão foi para o match tie-break, com vitória do mineiro e do gaúcho por 10-8.

Esta é a 19ª temporada de Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. Desde o início da parceria, no ano passado, o mineiro e o gaúcho foram campeões no Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024, e agora em Winston-Salem. E vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, em 2025, além de semifinalistas no Challenger de Bordeaux.

São 659 vitórias de Melo na carreira - soma 19 em 2025 -, em um total de 1.104 jogos. No ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ocupa a 62ª colocação, com 1.565 pontos. Matos é número 51, com 1.775 pontos.