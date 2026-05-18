Luisa Stefani estreia com vitória e vai às quartas no WTA de Estrasburgo, na França





Luisa Stefani, atual número nove do mundo, e Gabriela Dabrowski estrearam com vitória, nesta segunda-feira (18), no WTA 500 de Estrasburgo, na França, evento sobre o piso de saibro e jogado logo antes de Roland Garros.

A dupla derrotou a parceria da croata Antonia Ruzic e da russa Oksana Selekhmeteva por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 10-6, e vai enfrentar as vencedoras do embate entre a ucraniana Lyudymila Kichenok e a norte-americana Desirae Krawczyk diante da parceria da britânica Olivia Nichols com a eslovaca Tereza Mihalikova.

"Boa vitória hoje e primeira no saibro da nossa temporada. Tivemos alguns ótimos dias de treino depois da derrota de Roma. Então, estou feliz com a vitória de hoje no super tiebreak e, principalmente, de como encaramos os desafios e oscilações do jogo quando estava apertado.", disse Luisa Stefani, patrocinada pela Prudential Brasil, Parmalat Whey Fit e Slyce e os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL.