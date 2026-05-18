SP Open confirma participações de Bia Haddad Maia e Luísa Stefani na 2ª edição do WTA da maior cidade das Américas

Após uma primeira edição histórica, a cidade de São Paulo receberá a elite do tênis feminino pelo segundo ano consecutivo. O SP Open, maior torneio de tênis feminino disputado no Brasil, retorna ao Parque Villa-Lobos entre os dias 12 e 20 de setembro para mais uma celebração da força feminina no esporte. Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani, as tenistas número 1 do Brasil em simples e duplas, já estão garantidas na segunda edição do WTA da maior cidade das Américas.

Beatriz Haddad Maia é a atual número 1 do Brasil e a grande queridinha da torcida local. Jogando em casa, Bia, que já foi número 10 do mundo em simples e duplas, vai em busca do seu 5º título de WTA da carreira. Além dos troféus conquistados em Nottingham, Birmingham, WTA Elite Trophy e Seul em simples, e outros oito nas duplas, Bia também foi semifinalista em Roland Garros (2023) e finalista no Australian Open nas duplas (2022). Ela é a segunda brasileira da história com melhor ranking na WTA, atrás apenas da lendária Maria Esther Bueno. No ano passado alcançou as quartas de final no SP Open.

“É muito especial poder jogar um WTA na minha cidade, perto de pessoas queridas, da minha família e com toda a torcida. Dá sempre um friozinho na barriga, mas é muito gostoso. Espero poder estar junto com todas as brasileiras, não só da minha geração, e poder inspirar cada vez mais meninas para que tenham vontade de estar lá. O principal é desfrutar da semana e lembrar que ela é muito maior do que um sonho pessoal”, disse Bia.

Quem também já está garantida é a atual campeã do torneio de duplas, Luisa Stefani. A medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio foi campeã na primeira edição do SP Open ao lado de Timea Babos, ganhando o troféu criado por Ara Vartanian, e retorna ao torneio em busca da defesa do título, com parceira a confirmar. Hoje, Luisa ocupa o 9º lugar no ranking de duplas, sua melhor colocação da carreira, e vem de um grande começo de temporada. A brasileira, que voltou a fazer parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, foi campeã no WTA 1000 de Dubai e semifinalista no Australian Open e nos WTA 1000 de Doha e Miami. No total, Luisa tem 14 títulos, além da conquista nas duplas mistas do Australian Open 2023 com Rafael Matos.

“A energia que vimos na primeira edição do SP Open foi algo muito especial. O público abraçou o torneio, lotou as arquibancadas e criou uma atmosfera ímpar para as jogadoras. Ter a Bia e a Luisa novamente no SP Open é muito simbólico, porque elas ajudaram a criar alguns dos momentos mais especiais no ano passado. Vê-las jogando em casa, com arquibancadas cheias e uma torcida tão apaixonada, foi um dos momentos mais marcantes da estreia do torneio e esperamos viver isso novamente em 2026”, disse Luiz Carvalho, codiretor do SP Open.

Mais informações da segunda edição do WTA da maior cidade das Américas, como novidades do line-up, pré-venda e venda geral de ingressos, serão divulgadas em breve.

O SP Open é um torneio do circuito WTA 250 - uma das principais categorias do tênis feminino mundial - que voltou São Paulo após um hiato de 25 anos.

O SP Open é mais um grande ativo que a IMM, principal empresa do País nos segmentos de esporte e entretenimento, trouxe para a cidade de São Paulo. A IMM é a realizadora também do festival gastronômico “Taste of São Paulo”, da São Paulo Fashion Week e das turnês do Cirque du Soleil.

O SP Open conta com o patrocínio máster da Claro, Heineken 0.0, ALLOS, Shopping VillaLobos e Bradesco.

São patrocinadores também: Prudential, Mercedes-Benz, B3, Latam, Seara Gourmet e Accor. As marcas esportivas oficiais são Slyce e ASICS.

O torneio é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo, via SPTuris.