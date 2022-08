Atleta de Ribeirão Preto é vice-campeão Paulista Sub-18 de lançamento de dardo

Disputando o Campeonato Paulista de Atletismo Sub 18, realizado em São Paulo, nos dias 30 e 31 de julho, João Marcos Macedo, de 16 anos, alcançou 44,98m e garantiu a Medalha de Prata. A cidade foi representada pelo Projeto Atletismo e Cidadania/AAARP (Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto)/Secretaria Municipal de Esportes.

Sob o comando do professor Diego Pimenta, a equipe também obteve outros bons resultados. No salto em distância feminino, Nathaly Daisy Mendes de Souza fez sua melhor marca pessoal (4,67m) e faturou a 6ª colocação. Kauã Miguel Bernardes ficou em 12º lugar na categoria masculina da prova. Abraão Campos Iza Pereira foi semifinalista nos 100m e 200m rasos, enquanto Adolfo Campos Iza Pereira conquistou a 12ª posição nos 400m rasos.

Incentivo ao esporte

Sidnei Avelino dos Santos, idealizador do Projeto Atletismo e Cidadania, disse que o mérito destes adolescentes e jovens se deve, antes, ao trabalho desenvolvido pelos profissionais de Educação Física nas escolas públicas e privadas das quais fazem parte.

Com exceção de Macedo, que estuda na unidade SEB da Ribeirânia, particular, e Nathaly Souza, na Escola Estadual “Cônego Barros”, no Centro da cidade, os demais atletas frequentam colégios municipais. Abraão e Adolfo Pereira cursam o Ensino Médio na “Dom Alberto José Gonçalves”, nos Campos Elísios, e Bernardes, o Ensino Médio na “Diva Tarlá de Carvalho”, Jardim Diva Tarlá de Carvalho.