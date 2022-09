MOTIM anuncia patrocínio ao T Mosqueteiros, time de futebol para homens trans

Com o objetivo de apoiar a causa LGBTQIAP+, aceleradora de reputação MOTIM acaba de anunciar patrocínio a equipe de futebol T Mosqueteiros. Além de se responsabilizar pela comunicação e PR do time, a agência irá fornecer material esportivo para o time, como bolas, uniformes, luvas de goleiros, entre outros, o que ajudará a melhorar as condições de treino, além de atrair mais atletas.

Um dos principais times de futsal para homens trans no Brasil, o T Mosqueteiros é o atual campeão da Taça Diversidade na categoria e entrou recentemente para a Champions Ligay, sendo a primeira equipe trans na competição LGBTQIA+. Este será o primeiro patrocinador oficial da equipe, criada em 2019.

“Nossa proposta é ser mais do que um time. Queremos ser uma ferramenta de acolhimento e inclusão para pessoas trans no Brasil. Por isso, o apoio de marcas é indispensável para seguirmos na nossa trajetória”, afirma Tatto Oliveira, fundador do T Mosqueteiros.

De acordo com Silas Colombo, fundador da MOTIM, a iniciativa também tem o objetivo de ajudar o time a encontrar mais apoiadores. “Para fomentar a diversidade no mercado de trabalho, não basta abrir vagas. Precisamos ir além para permitir que essas minorias tenham condições de estarem incluídas na sociedade, assim, conseguirem ter uma vida mais saudável e segura”, comenta.