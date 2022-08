CBF aceita pedido da comissão técnica, e Brasil x Argentina de setembro será cancelado

Nada feito. Onze meses depois de Brasil e Argentina se enfrentarem por apenas seis minutos na Neo Química Arena, será decidido que não haverá novo jogo entre as duas equipes.

A pedido da comissão técnica da Seleção, a CBF aceitou acordo proposto por Fifa e AFA para não disputar a partida em setembro. A decisão foi anunciada no site da CBF.

- Diante da posição da comissão técnica, vamos procurar neste momento a Fifa para que a partida não seja realizada. Não vou medir esforços para atender a comissão técnica. A nossa prioridade é conquistar o hexacampeonato no Catar. Se a partida não é recomendada pelo comando da Seleção, vamos investir para que a partida não ocorra - disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Com a decisão, a CBF tem dois amistosos engatilhados para serem realizados na Europa na data Fifa de setembro, a última antes da Copa do Mundo. Um deles contra a Tunísia, como o ge antecipou na última semana, e o outro contra outro adversário africano.

Os jogos serão realizados na Europa. França e Inglaterra são dois dos locais favoritos para receberem a seleção brasileira. Os jogos estão previstos para os dias 22 e 27 de setembro.

O caso se discutia nos tribunais esportivos desde a suspensão da partida em 5 setembro de 2021, quando agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em ação para retirar de campo quatro jogadores da Argentina que haviam entrado irregularmente no Brasil - segundo as normas de segurança sanitária em meio à pandemia de Covid-19.

A CBF, a AFA e a Fifa procuraram entendimento triangular para suspender em definitivo a partida. Era de interesse, inclusive, das comissões técnicas das duas seleções favoritas para a Copa do Mundo de 2022.

Entendiam Tite, Scaloni e companhia que não haveria ganho técnico com partida tão próxima ao Mundial, que poderia acarretar até suspensão para a primeira fase da Copa do Mundo - em caso de cartões amarelo ou vermelho no jogo.

A CBF também não tinha sinais claros sobre a disponibilidade dos argentinos para a partida. Ainda mais depois que o jogo amistoso entre os rivais na Austrália foi cancelado de véspera, com mais de 50 mil ingressos vendidos. Existia a possibilidade de enviarem time alternativo para enfrentar o Brasil.

Mesmo com um jogo a menos, Brasil e Argentina ficaram com as duas primeiras posições das eliminatórias da América do Sul para a Copa. O time de Tite somou 45 pontos, seis a mais que o de Scaloni. Uruguai e Equador serão os outros representantes sul-americanos no Mundial do Catar.

