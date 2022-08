Atlético-GO demite Jorginho após derrota para o Goiás no clássico

(Foto: Alan Deyvid/ACG)





Fim da linha para o técnico Jorginho no Atlético-GO. Ele foi demitido pelo clube na noite deste sábado após derrota de 2 a 1 no clássico contra o rival Goiás, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jorginho já vinha balançando no cargo, mas havia recebido um voto de confiança da diretoria no início da semana. Contudo, a má atuação do time, dominado pelo Goiás principalmente no primeiro tempo do jogo, aumentou a pressão sobre o treinador de 58 anos, que não resistiu ao revés.

O anúncio foi feito pelo Atlético-GO em suas redes sociais cerca de duas horas após a partida. Apesar de estar na semifinal da Sul-Americana, o Dragão ocupa a 19ª posição na Série A e luta contra o rebaixamento.

Essa foi a segunda passagem de Jorginho pelo Atlético-GO. Após breve trabalho no início de 2021, ele foi novamente contratado em maio deste ano e comandou o clube em 27 jogos: 10 vitórias, seis empates e 11 derrotas - aproveitamento de 44% dos pontos disputados.

Na semana anterior, o Atlético-GO já havia sofrido um duro golpe com a eliminação para o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. Esperava-se ao menos que a queda fizesse o time reagir na Série B, mas o empate com o Cuiabá e a derrota para o Goiás minaram as expectativas.

Recentemente, Jorginho também se envolveu em polêmicas com Abel Ferreira. Ele criticou publicamente a postura do treinador do Palmeiras pelo menos em duas ocasiões. Primeiro, quanto ao tratamento à arbitragem. Já o contexto da segunda foi o episódio em que Abel desceu para o vestiário para "ouvir música" e não acompanhou a disputa de pênaltis de sua equipe contra o Atlético-MG, pelas quartas da Libertadores.

