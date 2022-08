São Bernardo sobe para Série C pela primeira vez na história

As arquibancadas do Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, entoavam um só grito neste sábado:

"Ô... vamos subir Bernô... Vamos subir Bernô... Vamos subir Bernô..."

E em campo, o time respondeu. Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, o São Bernardo dominou o jogo, bateu o Tocantinópolis por 2 a 0 e carimbou o passaporte para a Série C e às semifinais da Série D.

Na semifinal, o São Bernardo enfrentará o vencedor do confronto entre Caxias-RS e América-RN, neste domingo, às 16h. No jogo de ida, os gaúchos venceram por 1 a 0.

- Temos que aproveitar para comemorar. Temos uns dias para descansar e depois é se preparar para semifinal, passar, e ir para a final - afirmou o goleiro Alex Alves.

O acesso inédito premia a equipe e o trabalho do técnico Márcio Zanardi, que foi constante durante toda competição. Líder absoluto do Grupo G, o São Bernardo teve apenas uma derrota na fase de classificação: na última rodada (14ª), contra a Portuguesa-RJ. E mais: a defesa chegou a ficar 1.194 minutos sem sofrer gols, algo que só foi acontecer na penúltima rodada, contra o Paraná Clube.

Além disso, a campanha desta temporada já era histórica. Em sua segunda participação na Série D, o clube nunca havia chegado às quartas de final, fase onde eliminou Tocantinópolis e se garantiu na Série C da temporada que vem. Antes das quartas, o Bernô eliminou Azuriz-PR e o Bahia de Feira.

- Esse acesso era o principal objetivo do ano. Campeonato é difícil, logística, viagem, campo... Mas fomos um time consistente, tomamos poucos gol e entramos para a história do clube - disse Alex Alves.

O jogo

Mesmo com o resultado sólido no placar agregado, o São Bernardo começou a partida tentando definir a classificação ainda no primeiro tempo.

Os meias Guilherme Queiroz e Vitinho ditavam o ritmo da partida, criando as melhores chances. Aos 21 minutos, depois da zaga do Tocantinópolis afastar escanteio, Vitinho, na entrada da área, pegou a sobra e bateu forte, rasteiro, abrindo o placar para o time da casa.

Depois do gol sofrido, o Tocantinópolis baixou a guarda e o ânimo, mal conseguindo atacar. Do outro lado, o São Bernardo trocava passes com facilidade e chegava a todo tempo na grande área adversária, quase ampliando o placar em diversas oportunidades.

No segundo tempo, a única mudança foi o lado das equipes no gramado: o São Bernardo continuava em cima e o Tocantinópolis, acuado, sem conseguir chegar à área do time da casa. Pelo lado do São Bernardo teve de tudo: gol perdido cara a cara do lateral-esquerdo Ruan, bola na trave do centroavante João Carlos, além de erros no último passe.

Aos 26, através de outro bate-rebate em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Felipe Diogo, que já tinha marcado no jogo de ida, e não perdoou: 2 a 0 Bernô. E assim ficou. Com os 5 a 0 no placar agregado, o clima já era de festa antes mesmo da partida acabar.

Globo Esporte