Isaquias Queiroz terá de passar pela semi no Mundial de Canoagem

Isaquias Queiroz fez o segundo melhor tempo da qualificatória dos C1 1.000m nesta quinta-feira durante o Mundial de Canoagem Velocidade realizado em Halifax, no Canadá. Com o resultado, ele precisará ir às semifinais da prova que lhe um ouro olímpico em Tóquio 2020. O romeno Catalin Chirila venceu a disputa e avançou direto para a decisão. Na estreia, Isaquias já havia garantido vaga na final do C1 500m.

Isaquias terminou a prova em 3min59s71, apenas 30 centésimos atrás do romeno. Com o terceiro melhor tempo ficou o atleta da Maldavia Serghei Tarnovschi, 14 segundos depois do primeiro pelotão. Apesar da segunda colocação vale ressaltar a recuperação incrível de Isaquias nos últimos 500m de prova. O canoísta olímpica saiu da terceira posição para disputar remada a remada o primeiro lugar nos últimos metros. Por um detalhe ele não conseguiu a virada emocionante.

A prova do C1 1.000 foi justamente aquela que colocou Isaquias no patamar de "campeão olímpico" durante os Jogos de Tóquio 2020. Lembrando que antes disso, nas Olimpíadas Rio 2016, o canoísta já tinha faturado duas pratas e um bronze, tornando-se na ocasião o atleta brasileiro a conquistar o maior número de medalhas em uma mesma edição de Jogos.

No C2 1.000m, Erlon Souza e Filipe Santana também bateram na trave. Eles ficaram com o quarto melhor tempo e só os três primeiros avançavam direto às semifinais neste caso. Os brasileiros completaram a prova em 3min52s63, atrás de China, Polônia e Espanha, primeiro, segundo e terceiro lugar na qualificatória, respectivamente.

Na canoagem paralímpica, o Brasil conquistou duas vagas nas finais também durante esta quinta-feira, ambas no VL2 200m. Venceram as suas séries o campeão paralímpico em Tóquio 2020 Fernando Rufino e Igor Tofalini.

Na VL3 200m, Giovane Paula fez a segunda melhor prova da série e está nas semifinais. O medalhista paralímpico de prata ficou 29 centésimos atrás do argentino Emilio Atamanuk, que completou a prova em 51s89. No feminino, Adriana Azevedo (KL1 200m) e Mari Santilli (KL3 200m) também se classificaram às semifinais.

