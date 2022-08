Pouso Alegre volta a vencer o ASA e garante o acesso para a Série C no ano de estreia em competições nacionais

(Foto: Chiarini Jr / Roma Comunicação e Marketing)





O Pouso Alegre venceu o ASA por 1 a 0 na tarde deste sábado (27) e garantiu o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2023. A equipe do Sul de Minas já havia vencido por 2 a 0 no jogo de ida. O Pousão consegue o acesso logo no ano em que debutou em competições nacionais. Em 2022, disputou pela primeira vez a Copa do Brasil e a Série D e agora estará na 3ª divisão nacional. O ASA fica pelo caminho e agora começará o planejamento para a próxima temporada.

O ASA começou o jogo tendo muito mais posse de bola do que o Pouso Alegre. A estratégia era clara. O Pousão dava a bola para o adversário e só esperava os contra-ataques. Apesar de ter mais posse, o ASA não conseguia criar chances de perigo. O Pouso Alegre já era mais perigoso quando Ingro brigou com a zaga, passou por dois adversários e cruzou para Neto Paraíba desviar e abrir o placar aos 34 minutos. Com a desvantagem ainda maior, o ASA passou a assustar mais. Edson pegou chute perigoso de fora da área aos 44 e Didira perdeu chance quase na pequena área aos 48.

Logo no início do segundo tempo, o Pouso Alegre quase ampliou em lance em que a zaga do ASA se complicou e por pouco não saiu um gol contra. O ASA até levou perigo no começo em um chute de fora da área de Feijão, que exigiu defesa de Edson. Mas com o passar do tempo, o Pouso Alegre foi administrando a vantagem, sem levar riscos. O ASA chegou de novo com perigo em cobrança de falta de Brumati. Aos 32, após levantamento, o ASA acertou a trave do Pouso Alegre. Mas não era dia dos alagoanos, que tentaram o empate até o fim. Vitória do Pousão e Série C garantida em 2023!

2022 vai entrar para a história como um dos mais importantes dos 108 anos de história do Pouso Alegre Futebol Clube. Além de conquistar o título do Troféu Inconfidência, a equipe disputou pela primeira vez a Copa do Brasil, onde chegou até a 2ª fase e a Série D do Campeonato Brasileiro. Logo de cara, já garante o acesso para a 3ª Divisão do Campeonato Nacional. Para um time que só voltou às competições profissionais há quatro anos, após quase uma década de hiato, é um feito e tanto.

O Pouso Alegre garante o acesso para a Série C em 2023, mas também estará nas semifinais da Série D. O clube agora espera o vencedor do confronto entre Amazonas e Portuguesa-RJ para saber quem vai enfrentar. Já o ASA encerra sua temporada e agora começa o planejamento para o próximo ano.

