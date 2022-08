Corinthians tem negociações com Real Valladolid para transferência de Mateus Vital

(Foto: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians)





O Corinthians tem negociações em andamento com o Real Valladolid, da Espanha, para a transferência em definitivo do meia Mateus Vital, que voltou de empréstimo do Panathinaikos, da Grécia, e tem apenas treinado no CT Joaquim Grava.

O clube espanhol, que retornou à Primeira Divisão em maio, pertence a Ronaldo, ex-atacante que também é dono do Cruzeiro. Ele tem relações muito próximas com a diretoria corintiana.

A prioridade do clube é vender o jogador de 24 anos. Os valores da negociação não foram revelados.

Mateus Vital tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023. O clube detém 85% dos direitos econômicos do atleta, contratado do Vasco em 2018 por cerca de R$ 6,8 milhões. Ele tem 187 jogos e marcou 14 gols pelo Timão, tendo sido campeão paulista em 2018 e 2019.

No fim de semana, o técnico Vítor Pereira deu uma chance a Ramiro na partida contra o Avaí.

Com carência de volantes, ele optou por apostar no meio-campista na etapa final do empate por 1 a 1 na Ressacada. O jogador tem contrato até o fim do ano e será utilizado pelo clube no Brasileirão.

Globo Esporte