Raphael Veiga é diagnosticado com entorse no tornozelo e inicia tratamento no Palmeiras

Raphael Veiga foi diagnosticado com um entorse no tornozelo direito após exames na reapresentação do Palmeiras, nesta quarta-feira, na Academia de Futebol.

O meia se machucou no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Athletico, terça, na Arena da Baixada. Hugo Moura, volante do Furacão, caiu em cima do pé do camisa 23, que ainda tentou voltar a campo, mas precisou ser substituído diante do incômodo.

Veiga fez tratamento com gelo já no banco de reservas e deixou o estádio com uma bota para imobilizar o local. Ele agora está sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

O clube não divulga prazo de retorno das lesões, mas o meia se torna um problema tanto para a sequência do Brasileiro quanto a volta da Libertadores, terça-feira que vem, no Allianz Parque.

No jogo, Raphael Veiga foi substituído por Bruno Tabata, já que Gustavo Scarpa estava suspenso. O camisa 14, porém, já cumpriu o gancho na Libertadores e também está disponível para o duelo de sábado, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

