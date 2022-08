Santos avança em negociação para contratar Soteldo

A diretoria do Santos avançou na negociação pelo empréstimo do atacante Soteldo. O venezuelano não permanecerá no Tigres, do México, e deve assinar contrato com o Peixe até o fim de junho de 2023. O Alvinegro será o responsável pelo pagamento dos salários.

O jogador tem o interesse de voltar a vestir a camisa do Santos - equipe que defendeu entre 2019 e 2021 - e deu o aval para seus empresários concluírem a negociação. Os clubes acertam os últimos detalhes do contrato e têm até o dia 15 deste mês para concluírem o acordo.

Para acertar com Soteldo, o departamento de futebol contou com o enxugamento da folha salarial. Isto porque, o Santos acertou a rescisão de Ricardo Goulart, hoje no Bahia, e vendeu Léo Baptistão ao Almería, da Espanha.

Por enquanto, o Conselho de Gestão do Peixe não foi acionado para aprovar a contratação do atleta, como acontece em qualquer negociação do Santos.

