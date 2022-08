Botafogo explora mercado português após chegada de Luís Castro

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)





As movimentações no mercado após a chegada de Luís Castro mostram um Botafogo atento ao futebol português, mercado famoso por mapear talentos em toda a América do Sul. Desde que fechou com o treinador, seis dos 15 reforços contratados vieram de Portugal ou tiveram passagem recente por lá.

Na primeira janela do ano, Saravia, Lucas Fernandes, Piazon e Gustavo Sauer tinham vínculos com clubes daquele país. Mais recentemente, o alvinegro anunciou Marçal e Eduardo, que passaram por equipes portuguesas antes de irem para a França.

A lista pode ficar maior se o clube tiver sucesso nas negociações de momento. Das três prioridades no mercado, duas se destacaram no futebol português: o volante Danilo Barbosa e o centroavante Tiquinho Soares. O único que não passou por lá é o meia Martín Ojeda.

Outros nomes vinculados ao clube pós-SAF que passaram por Portugal: volante Fransérgio, meia James Rodríguez e atacantes Bruma e Bruno Tabata.

Limitações no Brasil

Os movimentos não significam carta branca para Castro na montagem do elenco. Entusiasta da análise de dados no futebol, John Textor participa de escolhas e negociações e têm contato direto com o departamento liderado pelo head scout Alessandro Brito.

Globo Esporte